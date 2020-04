Rosie Ruiz y la trampa más famosa de la historia del atletismo

Con un semblante fresco, con la respiración normal y sin una gota de sudor, Rosie Ruiz respondía preguntas de la prensa que sabía que estaba presenciando un momento trascendental. No era para menos, una corredora desconocida había pulverizado el récord absoluto de la Maratón de Boston. El momento resultó histórico sin dudas, pero por otras razones.

El 21 de abril de 1980, Rosie Ruiz, una corredora de 27 años, oriunda de Cuba y de casi nulos antecedentes atléticos, ganó la medalla de oro en una de las carreras más famosas del mundo y registró un tiempo de 2:31:56, la más rápida de la historia de esta competición.

La historia de Ruiz era atractiva para cualquier amante del atletismo. Una deportista de origen humilde, que apareció de la nada y que desconocía los términos técnicos de la propia disciplina que practicaba. Sin embargo, la fascinación se fue convirtiendo en sospecha.

La mejora de 25 minutos en comparación a su tiempo en la Maratón de Nueva York, su anterior carrera y la que le valió su clasificación a Boston, era inusual. Además, no pocos colegas notaron que las condiciones en que terminó la competencia no se condecían con alguien que había corrido 42 Km. “Es que esta mañana me levanté con mucha energía”, fue la respuesta de Ruiz al ser consultada por qué no se veía agitada.

Carrera cuesta abajo

La investigación empezó, pero no por las autoridades de la Maratón de Boston, sino por las de Nueva York. Los resultados fueron tan sorprendentes como contundentes.

En la maratón neoyorquina, la fotógrafa Susan Morrow testificó haberse encontrado con Ruiz en el metro de la ciudad y que la acompañó hasta las inmediaciones de la carrera. La corredora se reinsertó en la carrera faltando algunos metros para la meta. Este 'modus operandi' habría sido el mismo que aplicó en Boston ya que dos estudiantes de Harvard afirmaron haberla visto ingresar a la pista desde el público.

Las pruebas siguieron apareciendo y terminaron por condenar su triunfo en Nueva York como un fraude. Rosie Ruiz fue descalificada y, por consiguiente, su participación en Boston fue anulada (el triunfo pasó a ser de Jacqueline Gareau con 2:34:28). El oro solo duró 8 días en su posesión, aunque ella se negó en primera instancia a devolver la medalla ya que nunca admitió haber hecho trampa.

No obstante, años después, un conocido contó que Ruiz le confesó haber entrado a la maratón de Boston desde el público, aunque no para hacer trampa. “Ella no sabía que las primeras de la maratón aún no habían pasado, ella solo quería cruzar la meta, se sorprendió mucho cuando la señalaron como ganadora”, indicó este relator.

Sea como fuere, hoy en día, “Doing a Rosie” (Hacer un Rosie) es un término muy común entre los atletas cuando se quieren referir a un deportista que hace trampa recortando el recorrido de su carrera. El futuro no fue muy grato con Rosie Ruiz, tuvo problemas con la ley y se retiró de la vida pública hasta el día de su muerte en el 2019 a los 66 años a causa del cáncer.