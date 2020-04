Lukaku revela que jugadores del Inter ya tenían síntomas de coronavirus desde enero

El delantero del Inter de Milan Romelu Lukaku hizo unas reveladoras declaraciones durante una entrevista con la periodista Kat Kerkhofs. El atacante relató que jugadores del club italiano ya venían mostrando síntomas de coronavirus desde enero y que aún así les hicieron jugar.

“Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de unos 25 minutos uno de nuestros defensores, Milan Skriniar, tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre”, contó.

PUEDES VER La dura confesión de Lukaku sobre la situación de Italia por el coronavirus

"Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del juego hubo una cena programada con los invitados de Puma, les di las gracias y me fui directo a la cama", agregó el también delantero de la selección belga.

Lukaku añadió que se vivieron situaciones muy extrañas que evidenciarían una poca pericia por parte del club milanés para prevenir contagios de COVID-19.

”Regresé a Italia. Se nos permitió regresar a casa por un tiempo, pero rápidamente nos volvieron a llamar en caso que la competencia comenzara nuevamente. Mi compañero de equipo Diego Godín, por ejemplo, tuvo que tomar tres vuelos para llegar a Uruguay, pero después de unos días, tuvo que regresar. Todos estábamos en shock porque teníamos que volver“, recordó.

“Nunca hicimos pruebas para coronavirus en ese momento, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos”, sentenció.