La revelación de ‘Manzanita’ Hernández: “Tengo un récord que no tienen ni Messi ni Cristiano”

Luis Hernández, exfutbolista de Alianza Lima y Universitario de Deportes, es entrenador de las divisiones menores del Sport Boys. El popular ‘Manzanita’ contó varias anécdotas en plena cuarentena, cuando jugaba en Alianza, 'U', Bolognesi, Melgar, entre otros equipos; y también cuando fue dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

En entrevista con Trome, Hernández se animó a revelar un récord que no han podido conquistar el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad. “Soy campeón con Alianza Lima en el 2001 y con Melgar 2015, el año en el que ambas instituciones cumplían su centenario. Eso no lo tiene ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo”, confesó Hernández en entrevista con Trome.

Por otro lado, Luis Hernández se animó a contar una anécdota con el entrenador argentino Jorge Sampaoli cuando jugaba en Bolognesi en el año 2005. Además, explicó que el ‘Hombrecito’ seguía el modelo de Marcelo Bielsa.

“Una vez perdimos ante la Universidad San Martín por 1-0 y el error había pasado por donde estábamos el ‘Chasqui’ Álvarez y yo. No podría decirte, pero el profesor se obsesionó con saber quién era el responsable. Igual, al final del partido, cada uno se fue a descansar”, inició.

“Estaba durmiendo y a las 4 de la mañana suena mi teléfono. Me levanté asustado a responder y era él. Me dijo muy serio: ‘Encontré el error, no fuiste tú, fue tu compañero. Descansa tranquilo’. Y cortó… Una vez me dijo: ‘Yo lo imito, pero porque creo en su trabajo. Veo muchos que ahora dicen que me siguen, pero sus equipos no juegan como los míos’”, agregó.