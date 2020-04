Luis Advíncula y Yoshimar Yotún revelaron, poco más de una hora, varias historias de los partidos que protagonizaron con la selección peruana y recordaron algunos anécdotas que vivieron en la pasada Copa América de Brasil.

Uno de los episodios más divertidos tuvo como protagonista al lateral del Rayo Vallecano, que contó lo que hizo cuando se tenían que elegir a los cinco lanzadores en la tanda de penales contra Uruguay por los cuartos de final del certamen.

“Yo pensé que la lista de cinco la íbamos a armar entre nosotros. Entonces, yo hago mi lista de cinco y yo me quedo fuera”, confesó en primera instancia Advíncula. “Y empiezo: Renato, Yotún, Paolo, Ruidíaz, ‘Orejas’”, supuso el carrilero nacional.

Para sorpresa de Luis, el asistente técnico de Ricardo Gareca, Sergio Santín, lo cambió todo. "Viene el ‘Bocha’ y me dice, ‘Advíncula, vas a patear tú’. Encima, al lado mío, estaba el pesado de Carrillo y me dice: “Ah, ahí está pe', ahí está, Ahora, pues”, reveló el ex Sporting Cristal.

PUEDES VER: FPF destina un millón de dólares para apoyar a clubes profesionales ante crisis sanitaria

“Esa caminata (rumbo a la ejecución del penal) ¿sabes todas las cosas que iba pensando? Negro, no la vayas a cag... Negro, van a hacer mie... a tu familia, no la vayas a cag... En mi cabeza decía, patea fuerte. Donde salga, pero fuerte. Yo a Muslera ni lo miré. Puse la pelota, retrocedí, miré la pelota y pateé. Celebré como si la hubiera picado, pero por dentro estaba en un tembleque”, manifestó Advíncula.

“Cuando vieron que yo empecé a caminar, todo el Perú se quiso matar. Estoy 100% seguro. Estoy seguro que el 80% de peruanos se tapó los ojos, no vio el penal. El 20% es mi familia”, finalizó el lateral.