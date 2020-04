Luis Advíncula y la vez que se quedó dormido en charla con Gareca [VIDEO]

Luis Advíncula y Yoshimar Yotún protagonizaron una divertida transmisión en vivo a través de Instagram, donde confesaron más de una anécdota en la selección peruana que dirige actualmente Ricardo Gareca.

Advíncula rememoró una increíble anécdota con el director técnico argentino, tras confesar haberse quedado dormido en plena charla técnica con miras a un partido de la selección peruana.

“Estábamos en la charla y el profesor Ricardo Gareca estaba hablando. Y no me acuerdo ni del tema que estaba hablando. Estaba haciendo la charla y yo estaba un poquito cansado. Me metí una ‘pestañeada’", reveló el popular ‘Rayo’.

Sin embargo, el lateral del Rayo Vallecano aseguró que el ‘Tigre’ se dio cuenta que él se había quedado dormido y se le ocurrió lanzar peculiar excusa.

“Yo abro los ojos, y el ‘profe’ me estaba mirando y me dice, ‘dime, qué he dicho’. Pensé en meterle ‘floro’ y decirle lo que había escuchado”, subrayó Advíncula. “No, no, no, dime lo último”, acotó Gareca.

Al final, el ex Sporting Cristal manifestó que le terminó diciendo la verdad al DT argentino. “Lo quedo mirando y le digo ‘profe, la verdad que pestañeé’”, apuntó, y el ‘Tigre’, con un semblante desconcertado, afirmó: “Qué es pestañear, qué es pestañear”. Ello provocó que la tensión del momento se diluya y el ambiente entre todos sus compañeros sea más ameno.