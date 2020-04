Advíncula contó por qué no fue parte de los ‘Jotitas’: “Me sacaron por tomar agua, estaba viendo otro partido”

¿Luis Advíncula pudo integrar la recordada selección de los ‘Jotitas’? Sí, el lateral derecho le confesó a Yoshimar Yotún, en una conversación vía Instagram, que estuvo cerca de pertenecer a dicho plantel juvenil. Pero el destino no lo quiso así, el jugador del Rayo Vallecano contó con humor por qué no fue tomado en cuenta.

“A mí me sacaron por tomar agua. Yo estaba en La Videna viendo un partido, mientras tomaba agua, pero nadie me avisó que estaban en la otra cancha con el entrenador”, relató Advíncula.

Recordemos que aquella selección de menores fue dirigida al inicio por el argentino Carlos Picerni, a quién Advíncula se lo cruzó en Argentina cuando fue a jugar por el Newell’s Old Boys.

“Allí el entrenador era Carlos Picerni, que luego me lo encontré en Newell’s y pensé que no se acordaba de eso, ya que yo había dicho que él me dejó afuera de esa Sub-17. Pero bueno, son cosas que pasan", añadió el mundialista con la selección peruana.

Advíncula y la vez que fue separado de la selección absoluta

En otro momento de la conversación, el lateral derecho de la selección peruana habló sobre la vez que no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

“Yo nunca había hablado del tema (de una imágenes en una discoteca), Daniel Peredo fue y me buscó para hacerme una entrevista, el pedir disculpas públicas también influyó mucho para mi regreso. Luego de un tiempo me convocaron”, reveló el popular ‘Rayo’.