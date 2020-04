Jhonny Baldovino: “Hay clubes como Mannucci que no quieren negociar, pero sí imponer”

El club Carlos A. Mannucci ha sido blanco de duras críticas luego de que aplicara la suspensión perfecta de labores a sus jugadores. El cuadro de la Liga 1 Movistar decidió acogerse a esta medida hasta 30 días posteriores terminada la emergencia sanitaria en el país tras la expansión de la pandemia del coronavirus.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), se pronunció sobre la polémica decisión que tomó el club ‘carlista’ luego de que no llegara a un acuerdo con su plantel, según explicaron en el comunicado oficial.

“Hay permanente contacto con los 20 equipos y hay que estar a disposición de los agremiados. Hace unas semanas trabajo con el acuerdo que tienen con los clubes de recortar el sueldo a todos los jugadores por un tiempo determinado. Lo han conversado y cada club manejará diferente porcentaje durante tres meses. Los jugadores están mucho más preparados que antes. Hay veces que los equipos no quieren negociar, pero sí imponer como el caso de Mannucci. Es un caso que llama mucho la atención", dijo Baldovino a Radio Ovación.

Baldovino aseguró que la directiva de Carlos A. Mannucci no aceptó la propuesta de sus jugadores quienes “siempre estuvieron a disposición de apoyar al club”. “Por declaraciones de Agustín Lozano, la FPF no cobrará el 10% del derecho de televisión. Mannucci no aceptó la contrapropuesta de los jugadores, que presentaron como 4 alternativas. La directiva le dice al plantel que si no contestan el lunes (ayer), lo tomarán como rechazada y pasarán a presentar la suspensión perfecta de labor”, explicó.

“Los jugadores contestaron diciendo que primero conversarán pese a no estar al día en los pagos. El club debe el 30% del sueldo de marzo. Han pasado 20 días de abril y corresponde pagar. Siempre estuvo la disposición de los jugadores de arreglar, pero nunca hubo esa misma intención de los dirigentes", concluyó.