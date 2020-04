En territorio sudamericano, la enfermedad del nuevo coronavirus azota con mayor fuerza a Brasil, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador; que suman miles de casos positivos.

Esta pandemia está afectando a gran parte del mundo y el fútbol no escapa de ello. A partir de las medidas de prevención instauradas por los distintos Gobiernos, los torneos deportivos están suspendidos; sin embargo, algunos ya tienen definidos fechas de reanudación.

Copa Libertadores

El pasado martes 17 de marzo, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, señaló que el certamen de clubes más importante de Sudamérica regresaría el próximo 6 de mayo.

“Siendo optimistas, la Libertadores se reanudaría el 6 de mayo. Primero está la salud y después la actividad deportiva”, atinó Domínguez para Fox Sports.

Días después, el 6 de abril, en una entrevista al diario Olé, Domínguez volvió a referirse a la hipotética fecha de retorno. “Tenemos la ventaja del calendario anual para retomar y terminar. Hay mucha incertidumbre en cómo vamos a vivir después de esto, me siento optimista. Hay que ser conscientes de que no hay apuro para volver. A la larga todo se va a recomponer en su normalidad”, acotó.

Copa Sudamericana

Así como la Copa Libertadores, la CONMEBOL anunció que la Copa Sudamericana se mantendrá suspendida hasta el 6 de mayo, siempre y cuando la pandemia se haya controlado para poder reagendar nuevamente las fechas pendientes.

Superliga Argentina

El ministro de Turismo y Deporte en Argentina, Matías Lammens, comunicó que tienen pensado retomar la actividad deportiva en agosto, pero lo harían con los estadios a puerta cerrada, por lo menos hasta finales del año.

“El fútbol con público va a tardar un tiempo. No creo que se retome ni para junio ni para julio. Por ejemplo, la liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber aficionados. No sé si hasta el año que viene, pero al menos hasta fin de año, bien entrado fin de año es más seguro”, subrayó Lammens.

Liga 1 Movistar

La Liga 1 Movistar emitió un comunicado señalando que se encuentran trabajando con todos los clubes para regresar a las actividades deportivas, suspendidas por la propagación de la COVID-19.

"Los clubes están trabajando de manera permanente con el objetivo común de hacer viable la reanudación de los torneos nacionales; sin embargo, estamos plenamente sujetos a las condiciones de seguridad y sanidad que establezcan las autoridades gubernamentales”, sostiene una parte del documento firmado por todos los clubes del torneo local.