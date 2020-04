Claudio Pizarro habló de la vez que tuvo que salir del partido ante Uruguay

Cuatro años después, Claudio Pizarro dio detalles de su intempestiva salida del partido que afrontaba la selección peruana ante Uruguay. Aquella vez Perú jugaba de visita y le hizo la pelea a la ‘celeste’; sin embargo, cuando el delantero abandonó el campo llegó el único tanto de la derrota. Asimismo, ese cotejo fue el último que disputó el ‘Bombardero de los Andes’ con la ‘Bicolor’.

Este martes, a través de una entrevista con Movistar Deportes vía Instagram, el delantero del Werder Bremen explicó por qué tuvo que dejar el terreno de juego cuando se disputaba el minuto 4 de la etapa complementaria.

PUEDES VER FPF destina un millón de dólares para apoyar a clubes profesionales ante crisis sanitaria

“Lo de Uruguay fue un desgarro en un músculo de la costilla”, indicó. Al término del primer tiempo el ‘Rockero infinito’ le había confesado al comando técnico que sentía una molestia; no obstante, le dieron chances de poder seguir hasta cierto punto en la segunda etapa. “El técnico me dio 5 o 10 minutos (del segundo tiempo), y no pude seguir”.

Su salida terminó disgustando a Paolo Guerrero, los gestos del 'Depredador’ fueron captados por las cámaras de televisión. Después de que Pizarro fue cambiado llegó el gol de Edison Cavani, lo que le valió la caída a la 'Blanquirroja’ en las Eliminatorias Rusia 2018.

Este partido se desarrolló el 29 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo. Desde esa fecha, Claudio Pizarro no volvió a vestir la indumentaria de la selección peruana.