Claudio Pizarro afirmó que invertiría en Alianza Lima: "Por corazón diría que sí”

El ingreso del Fondo Blanquiazul a Alianza Lima generó los rumores de que Claudio Pizarro estaría dispuesto a invertir en el club del cual es hincha y de donde partió para abrirse un camino en el extranjero.

Desde su casa, en Bremen, el delantero se animó a hablar sobre el tema y volvió a confesar que hace un tiempo atrás estuvo a punto de ayudar económicamente al equipo ‘íntimo’, pero que las cosas no avanzaron.

PUEDES VER Vinícius Jr. participó en la transmisión que realizaba Paolo Guerrero junto a Jefferson Farfán

“Tendría que analizar y meterme mucho en el tema para ver cómo está la situación. Por corazón diría sí, pero siendo un tema más grande, donde hay que analizar muchos temas alrededor, tendría que analizarlo bien (sic)”, señaló en una entrevista con Movistar Deportes.

Claudio Pizarro también confesó que, si bien su futuro estará ligado al deporte —en especial al fútbol—, luego de su retiro de las canchas no se ve en el banco como entrenador.

“Tengo muchos amigos que se han retirado y me cuentan que extrañan el tener una rutina y me dicen que más se extraña el ambiente del camerín, ya que eso no lo encuentras en otro lado. Yo como técnico no me veo, sí tengo claro que seguiré ligado en el fútbol, desde dónde no lo sé. Han conversado conmigo, pero por ahora mi prioridad está en el Bremen y cuando termine esto podré ver”, acotó el ‘Bombardero de los Andes’.

Claudio Pizarro en la Bundesliga

Claudio Pizarro aseguró que hasta el momento no tiene confirmación de que la Bundesliga se reinicie el próximo 9 de mayo, ya que Alemania es uno de los países más afectados a causa del brote del nuevo coronavirus.

“Aún no tenemos nada confirmado, pero creo que para comenzar el próximo 9 de mayo tendríamos que estar entrenando juntos, algo que todavía no estamos haciendo. Si bien en Alemania todo está más controlado, la gente está cuidándose mucho en las calles. Acá entrenamos en grupos de cuatro y tenemos muchos protocolos de sanidad”, afirmó el exdelantero de Alianza Lima.