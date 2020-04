Carlos A. Mannucci decidió aplicar la suspensión perfecta de labores

Carlos A. Mannucci de Trujillo se ha convertido en el primer club de la Liga 1 en aplicar la suspensión perfecta de labores a sus jugadores, medida propuesta por el Gobierno que le permite a las empresas interrumpir temporalmente las actividades de un trabajador.

La decisión llega luego que dirigentes y jugadores no llegaran a un acuerdo para una reducción de salario temporal. Luego de propuestas y contrapropuestas, la Junta Directiva del club decidió aplicar esta medida, la misma que durará hasta 30 días posteriores al final de la cuarentena.

“Habiendo agotado todos los mecanismos orientados a mantener el pago de remuneraciones asegurando el cubrimiento de una vida digna mientras dure la emergencia, asimismo, teniendo en cuenta que estamos frente a una grave afectación económica del club, debido a la suspensión del pago de sponsors, taquilla y otros ingresos; máxime si no es posible la realización de labores de forma remota por la propia naturaleza de las actividades (deporte de contacto), y por último, no habiendo prosperado la reducción salarial que implica la licencia con goce de haberes, la Junta directiva del club Carlos A. Mannucci ha sesionado de emergencia y, evaluando todos los aspectos del caso, ha decidido por unanimidad aplicar la suspensión perfecta de labores, hasta 30 días posteriores y calendario, de terminada la emergencia sanitaria conforme al Art. 3.5 del Decreto de Urgencia 038-2020; sin embargo dicho plazo no deberá exceder a 90 días conforme a lo previsto en el Art. 15º del Decreto Supremo 003-97-TR”, se deja leer en el comunicado del club carlista", se puede leer en el comunicado que el club le envió a sus trabajadores.

Luego de comunicarle la decisión al plantel, la institución trujillana hizo de conocimiento público la decisión con una publicación en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente no haber llegado a un acuerdo con la plantilla del equipo principal, así como también que un documento interno se haya filtrado a los medios de comunicación, dejando en claro que nuestra directiva no ha sido responsable de esta difusión”, se lee en el comunicado, haciendo alusión a la carta enviada a los jugadores en donde les informa de la decisión.