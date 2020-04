Big Show responde a acusaciones: “En WWE se practica el distanciamiento social”

La lucha libre de WWE ha sido sorprendentemente calificada como servicio esencial en el estado de Florida, hecho que le permite a la compañía de Vince McMahon seguir operando, aunque sin acceso al público. Sin embargo, la naturaleza de esta actividad hace que mantener el distanciamiento social sea prácticamente imposible, por lo menos entre los luchadores.

En ese sentido, el periodista deportivo estadounidense Jon Alba expuso los reclamos de un trabajador de WWE, quien, de manera anónima, denunció que se les está obligando a trabajar en un ambiente en que es imposible mantener el distanciamiento social.

Además, Alba señaló que este empleado siente que si hace pública su protesta ante los altos mandos de la empresa, su trabajo puede correr peligro.

Esta información tuvo una respuesta casi inmediata por parte de uno de los luchadores más experimentados de la WWE. Paul Wight, también conocido como Big Show, manifestó que en la compañía se están siguiendo protocolos para mantener tal medida.

“Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos para entretener y también seguir muchas pautas de seguridad y salud. Sé que cuando estuve allí para realizar mi combate contra Drew McIntyre hubo exámenes médicos, toma de temperatura y distanciamiento social. Fue realmente agradable ver lo que hizo WWE para que el talento estuviera lo más seguro posible”, indicó.

Además, Big Show recalcó que WWE no obliga a sus luchadores a presentarse si estos no se sienten seguros. “Si alguien se siente incómodo, puede quedarse en su casa con su familia. También, si no se encuentran en una situación en la que ponen a otra persona en riesgo y desean entretener a los fanáticos, pues lo hacen. Sé que hicieron un gran trabajo y WrestleMania resultó increíble”, sentenció.