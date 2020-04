Las polémicas declaraciones del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, en torno a la futura aplicación de una vacuna contra el coronavirus para que el circuito de tenis se reanude, obtuvieron una rápida respuesta por parte de figuras del tenis mundial.

El extenista estadounidense Andy Roddick fue uno de los primeros en salir al frente y contestarle al serbio. “Lo importante no es si cree o no en las vacunas. Si no lo que es más seguro para que vuelva el tenis”, aseguró Roddick en el programa Tennis Channels Live.

"No tengo por qué estar de acuerdo con lo que dijo. Sabe que va a tener que tomar una decisión. Tengo curiosidad con ver cuán profundas son sus creencias cuando se tenga que quedar fuera de los Grand Slams por no aplicarse una vacuna", agregó.

‘Nole’ encendió la pradera con sus comentarios durante una transmisión en vivo vía Facebook, en la que aseguró no creer en las vacunas y que si el aplicarse una se volviera requisito para viajar a las competencias, entonces tendría que tomar una decisión.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar. Tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé”, manifestó en ese momento.

Sin embargo, Djokovic le puso paños fríos al asunto con una carta que le envió al New York Times. “Para ser sincero, como el resto del mundo, estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a información y recursos, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer”, sentenció.