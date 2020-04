Waldir Sáenz sobre Kluiverth Aguilar: “Será de los mejores laterales del fútbol peruano”

El fichaje de Kluiverth Aguilar al Manchester City ha generado, en su mayoría, comentarios positivos por parte de compañeros y exfutbolistas. Uno de los más contentos fue el goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz.

“Estoy feliz por Kluiverth y solo decirle que le vaya bien, que aproveche, mire, y que siempre charle con los mejores porque lo más lindo que te da el fútbol es estar con los mejores y cuando uno está con los mejores sale siendo el mejor”, fue el consejo que el popular ‘Wally’ le dio al jugador de 16 años en entrevista con la ‘Revista Blanquiazul’.

Sáenz también opinó sobre el brillante futuro que le depara al lateral peruano. “Como lo he visto, será uno de los mejores laterales del fútbol peruano, solo le puedo decir que aproveche esta oportunidad porque estas cosas no se presentan dos veces en la vida”, indicó.

Saénz aprovechó para comentar sobre varios temas que conciernen al cuadro ‘blanquiazul’, desde la forma en que utiliza a sus canteras hasta el aporte de jugadores experimentados como Leao Butrón.

“Hoy en día en Alianza hay muchos juveniles prestados a otros equipos que no juegan. ¿Para qué los prestan si no van a jugar? Por ejemplo, no entiendo lo de Matzuda, si en su primer partido como profesional la rompió. ¿Qué opino de Butrón? Para mí, Leao ya se metió a la historia de Alianza. Realmente el club tiene la dicha de tener un arquero como él”, comentó.

Por último, el exdelantero deslizó la posibilidad de trabajar para la institución victoriana. “A mí me gustaría hacer mucho por Alianza, pero primero hay que sentarse a conversar y dejar las cosas claras. En su momento, Víctor Hugo Marulanda me ha dicho que tenemos una conversación pendiente”, sentenció.