Paolo De la Haza sobre emocionante jugada ante Argentina: “Felizmente el ‘Loco’ Vargas no se apoyó en mí”

Recuerda el agónico empate como si hubiera sido ayer. Paolo De la Haza rememoró la emocionante jugada en la que Juan Manuel Vargas desbordó y centró para que Johan Fano marcara la igualdad de la selección peruana ante Argentina.

El actual defensa del Sport Boys confesó, en una reciente entrevista para Movistar Deportes, que esa jugada lo tiene marcado hasta la actualidad, aunque él no llegó a participar. Además, ese partido fue el que más disfrutó.

“De los 24 partidos que jugué con la selección peruana, me quedo con el partido que empatamos ante Argentina. Hasta ahora me molestan con la narración de (Daniel) Peredo, estoy feliz que el ‘Loco’ Vargas no se haya apoyado en mí”.

Asimismo, De La Haza se mostró satisfecho de haber defendido los colores de la ‘Bicolor’. “Siempre estaré feliz de haber jugado por la selección peruana. Ya soy un privilegiado de haber defendido los colores de mi país”.

Sobre su presente, el experimentado zaguero expresó su deseo de retirarse en la ‘Misilera’, equipo en el cual debutó en Primera. “Mi sueño es retirarme en Sport Boys. No todos tienen la posibilidad de debutar y retirarse en el mismo equipo”.