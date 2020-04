Roberto Guizasola se educó en el colegio Reyes Rojos y tuvo la fortuna de ser guiado por Constantino Carvallo. Una de las enseñanzas que le dejó fue que todo se puede conseguir en base a esfuerzo y sacrificio. Ahora, el popular ‘Cucurucho’ quiere replicarlo en su natal Puente Piedra.

En la actualidad se dedica a ayudar a jóvenes de bajos recursos por medio de su ONG ‘La casa de Alejita’, con el objetivo de formarlos, brindarles educación y apoyarlos en lo que más los apasiona: el fútbol. Roberto Guizasola conversó con La República Deportes acerca de cómo inició este proyecto, las diversas ayudas que recibe y el día a día de los pequeños talentos.

PUEDES VER FPF analiza comprar pruebas de coronavirus para equipos de la Liga 1

¿En qué momento de tu vida decidiste fundar la ONG ‘La casa de Alejita’?

Este sueño siempre lo tuve desde que yo viví en una casa hogar del colegio Reyes Rojos y en Alianza Lima. El fallecimiento de mi madre fue el impulso para dedicarme de lleno a mi proyecto.

¿Cuál es la misión de esta ONG?

Es la de formar niños de bien, con valores, formación educativa y deportiva. Porque sin fútbol no hay estudio.

¿Qué fue lo que te impulsó a crearla?

El talento que tienen muchos niños de bajos recursos, pero que no cuentan con el apoyo. Si yo no hubiera tenido el soporte constante de Constantino y del club Alianza Lima, nunca hubiera podido cumplir mis sueños. Actualmente somos la primera ONG enfocada en el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Ésta es mi forma de retribuir lo que el fútbol me dio.

¿Recibes apoyo constante de tus compañeros de fútbol?

La ONG se comenzó a constituir en enero de este año, pero con la coyuntura de nuestro país, hizo que muchas de nuestras planificaciones se detengan. Actualmente Paolo y Jefferson nos apoyan.

¿Quién es y en qué te ha apoyado más?

Paolo y Jefferson se encuentran más activos en este proyecto porque mi vínculo de amistad con ellos es mucho más cercano y constante. También el sr. Salomón Lerner con el Banco de Alimentos. Sé que con el pasar del tiempo habrá más personas que quieran ser parte de nuestra ONG ‘La casa de Alejita’.

En la actualidad, ¿cuántos niños albergados tienes?

Actualmente tenemos 12 niños que salieron de nuestra primera convocatoria realizada con la escuela de fútbol Corporación RG en el mes de febrero. Estos jóvenes ya se encuentran estudiando en nuestro primer aliado estudiantil, el colegio San Miguel Arcángel de Puente Piedra. Estamos seguros que en esa noble causa más colegios querrán participar.

¿Cómo es el día a día de un joven dentro de la ONG?

Por la mañana los chicos se tienen que dirigir al colegio. En la tarde distribuyen su tiempo entre almuerzo, realizan tareas, clases de fútbol y talleres complementarios de música, lectura y aprendizaje de otros idiomas.

Contamos con el apoyo de Eddy de la Biblioteca el Quijote, quien nos provee de libros.

Entiendo que los niños fueron al cine para ver ‘El 10 de la calle’, cuéntame un poco más de esa experiencia

Efectivamente, el buen gesto de Jefferson de brindarnos entradas y alimentación para los niños fue el gran inicio de sus sueños, porque muchos de ellos se reflejaron en su historia y lo pasaron espectacular. Con decirte que era la primera vez en un cine de muchos ellos.