Un delicado incidente ocurrió en la participación de la selección peruana de vóley sub-18 en el Mundial Egipto 2019, el cual salió a la luz gracias a las declaraciones de la entrenadora Natalia Málaga.

Fiel a su estilo, la subcampeona en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 reveló una etapa desconocida con una de las integrantes de la ‘bicolor’, Carolina Takahashi, cuando asumía el certamen continental en Egipto, en setiembre del año pasado.

“Tuve un problema bien fuerte con una de las jugadoras, un problema médico bien duro que nadie supo. Bueno pues se van a enterar para que empiecen a hilar las cositas... la ‘Chinita’ Takahashi se me desmayó previo al partido y fue algo muy grave", sostuvo la entrenadora.

Además, Natalia Málaga explicó los detalles del suceso de la selección peruana. No hubo asistencia médica oportuna por parte de la organización, por lo cual tuvo que controlar la situación con ayuda del embajador de Perú en Egipto.

“El día del problema de salud no teníamos a nadie, ni tuvimos un médico del sistema organizador, era una cosa desesperante porque ella no reaccionaba y no sabíamos qué hacer. Las chicas, llorando. Y me vino una calma alucinante, me transformé”, enfatizó.

“Fuimos a buscar a un médico de Japón… la ‘Chinita’ se recuperó. Por temas médicos no pudo seguir con nosotras y tuvo una convulsión bien fuerte. Nadie supo lo que pasó”, añadió.

Finalmente, Natalia Málaga reveló las molestias que se generaron en la interna debido a que expresó su fastidio por no quedar entre los cinco primeros puestos. “Se molestaron porque dije la verdad, habíamos nadado por las hu… nos quedamos en la orilla. Un solo partido”, sostuvo en referencia a la derrota ante Rumanía.