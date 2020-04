Michael Jordan sobre los Chicago Bulls: “Era un circo de drogas y mujeres”

Cuando Michael Jordan llegó a los Chicago Bulls en 1984. el equipo era uno de los peores de la NBA, situación muy distinta de la que viviría durante la década de los 90. Tal vez la principal causa de su poco éxito haya sido la actitud de los jugadores, la cual distaba mucho dela que un deportista profesional disciplinado debiera haber llevado.

Eso es lo que deduce de las confesiones realizadas por Jordan para el documental The Last Dance, que muestra el lado desconocido de los Bulls durante la consecución del sexto y último campeonato conseguido por el cuadro liderado en ese entonces por el que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

‘Air Jordan’ recordó cuánto lo impactó el ambiente sórdido que encontró poco después de arribar al equipo. Según narró, los jugadores que tenían más años en él solían reunirse en secreto para dar rienda suelta a sus vicios, incluso estando en pretemporada.

“Una vez en un hotel estaba buscando a mis compañeros llamando a todas las puertas, hasta que llegué a una donde había ruido. Escuché a alguien diciendo ‘shhhh, hay alguien ahí fuera’. Preguntaron: “¿Quién es?”. Yo respondí: “MJ”. Y dijeron: “Es solo el novato. No se preocupen”. Cuando abrieron la puerta, vi que prácticamente todo el equipo estaba ahí, haciendo cosas que nunca había visto en mi vida. Tenías rayas de cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres... Era un circo”, aseguró.

Ante tal escenario, el polifuncional exbaloncestista optó por conservar su distancia. “Les dije: ‘Me voy’. Si alguien aparecía en esa habitación en ese momento yo sería igual de culpable que el resto de personas en esa habitación. Aparecían artículos que decían que los Bulls eran un circo de cocaína. A partir de entonces estaba solo”, agregó.

Desde entonces, Jordan dejó en claro su postura, la cual le permitió llevar una destacada carrera y convertirse en la leyenda que es ahora. “No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto”, finalizó.