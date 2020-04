El pasado 12 de marzo se tomó la decisión de suspender la Liga 1 ante la expansión del coronavirus en el mundo, que ha llevado a que prácticamente todos los torneos sean interrumpidos. En Europa las ligas entraban a su recta final, también la Champions, igual que en Sudamérica ya se disputaba la Libertadores y la Sudamericana. El balón dejó de rodar aquí también, aunque ya se viene pensando en la reanudación del torneo, que se podría dar en los próximos meses.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, comentó esta posibilidad. “No podemos hablar de ninguna manera de mayo ni junio. Julio podría ser un mes importante para empezar a evaluar con un protocolo hecho por la FPF, junto con las autoridades, con la ayuda de Conmebol y FIFA. Ahora no puedo señalar una fecha”, comentó en RPP.

El próximo mes se le hará llegar al Gobierno las propuestas para el reinicio del torneo, que tendrán que ser aprobadas por las autoridades. Luego de ello, cumpliendo plazos, los clubes podrían volver a entrenar para un reacondicionamiento físico y luego jugar, aunque esto lo más probable es que sea sin público. “Tenemos diez escenarios distintos para reanudar la Liga 1. El que más se acerca es jugar a puertas cerradas, respetando todas las sedes o solo una, que será la capital”, indicó Lozano. También se buscará comprar pruebas de coronavirus para los equipos, y con ello minimizar la posibilidad de contagio entre los que participan en la Liga 1. Un tema también por resolver será el calendario, aunque ante la postergación de la Copa América para el 2021 hay fechas para recuperar estos duelos que fueron suspendidos hasta este momento.

Por otro lado, también manifestó que vienen ayudando a los clubes para tratar de que no se vean perjudicados económicamente. “Se ha exonerado el porcentaje que los clubes tienen con la FPF (asciende a 10%) para los meses de abril, mayo y junio. No estoy suspendiendo ninguna actividad. Estamos en un plan de suspenso hasta que existan los mecanismos para volver al fútbol y vamos a darle la importancia necesaria a la Liga 1, luego a la Liga 2, igual a los menores, pero en un marco de prioridades", manifestó, para luego aclarar que ni la FIFA ni la Conmebol todavía han dado dinero de apoyo a las federaciones.

Lozano pagará multa

La Comisión de Ética de Conmebol decidió sancionar a Agustín Lozano con una multa de 5 mil dólares debido al caso de reventa de entradas durante las Eliminatorias Rusia 2018 hace unas semanas. Lozano y sus codenunciados habían incurrido en falta de diligencia administrativa de velar por el destino de los mencionados boletos, mas no como responsables directos de la reventa. Además, tendrá que organizar campañas de concientización en la FPF contra la reventa de entradas.

“Como dije en su principio cuando se denunció, yo no tengo nada que ver en esto y no voy a asumir responsabilidad por otras personas. Han investigado hace más de un año este tema. Es un trato interno, fui comunicado y las multas asignadas se asumen de manera personal. Las charlas y capacitaciones ya las vengo haciendo, desde el primer día que se denunció este caso. No voy a apelar. No se me da ninguna responsabilidad, y como presidente de la FPF he trabajado con transparencia”, finalizó.

Sabías que...

TV. La FPF, según anunció Lozano, viene negociando con una televisora para definir la transmisión de los partidos de local de Atlético Grau, Llacuabamba, A. Universidad y Stein, los cuatro ascendidos esta temporada a la Liga 1.