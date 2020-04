Hugo Savinovich: “El monstruo de la WWE es tan exitoso que se ha convertido en su propio adversario”

En el 2011 una de las voces más recordadas e icónicas en el mundo de la lucha libre dejó de ser escuchada en la WWE. Y es que Hugo Savinovich, dueño de famosas frases como: “atangana”, “dale que no soy yo” o “fuego, Shushi llama a los bomberos”; se despidió de la empresa que lo acogió por varios años.

El pasado 4 y 5 de abril se transmitió Wrestlemania 36, en un contexto muy diferente, y es que, por primera vez, no hubo ningún espectador por la pandemia del coronavirus. Y quien mejor, que el hombre que participó en 17 ediciones de la vitrina de los Inmortales, pueda dar su punto de vista al respecto.

La WWE viene pasando uno de sus más críticos momentos por este virus, que ha permitido que no haya aglomeración de personas en ciertos eventos. Sumado a que varios empleados han sido despedidos. Un hecho que al comentarista le apena, pero que está autorizado en dar su punto de vista.

¿Qué opina de estos despidos que hubo en la WWE? Nunca antes hubo muchos ceses en la compañía.

Cada año hay una lista de despidos, pero no de esta manera. Para mí lo más horrible es que se está dando en un momento que no es el correcto. El gobierno federal de Estados Unidos está dando millones de dólares a las empresas y WWE está dentro de estas, por lo que no entiendo la razón de los despidos. Creo que la WWE ha pagado los platos rotos del fracaso de la XFL.

Hace poco se cumplieron 21 años del silletazo que le hizo Hulk Hogan en Wrestlemania 19. En su post que hizo en Facebook, señala que se le borró la memoria; pero, ¿recuerda quiénes estaban cuando despertó?

Cuando me noqueó, perdí la noción del tiempo. Pasaron dos minutos cuando reaccioné y me di cuenta que me estaban llevando a los camerinos. Sentía que el piso se estaba moviendo. Han pasado los años y hay gente hablando de eso. Sentí dolor de cabeza casi toda la noche hasta el día siguiente.

¿Qué le dijo Vince McMahon cuando finalizó Wrestlemania 19?

Hulk Hogan, Vince, Shane y Carlos Cabrera estuvieron preocupados y me preguntaron cómo estaba. Hulk me dijo que me proteja con las manos y nunca lo hice. Cuando he recibido silletazos, nunca he puesto las manos. Soy de la vieja escuela. Siempre me he sacrificado y en las historias nunca he salido como héroe y utilizo mi imagen para levantar al villano o la historia perfecta. Hoy en día la parte creativa está en el piso.

La otra vez comentó que una de las mejores luchas que narró fue la de Hulk Hogan contra The Rock en Wrestlemania 18, ¿cómo era trabajar con ambas leyendas de la lucha libre?

Fue de las más sorpresivas. La gente cambió la historia cuando Dwayne cambió a rudo, porque Hulk era el favorito del público. Para mí, Hulk Hogan no ha sido el mejor luchador, pero fue de los tesoros grandes que llevó a la WWE a donde está. La gente habla cosas equivocadas de él. Uno tiene que entender que, si tu contrato te da un reglón de control de tu personaje, tú peleas por eso. The Rock es uno de los seres humanos más preciosos que he conocido. He sido amigo de su padre y si este hombre nos ve a mí y a Carlitos, él se va a detener a hablarnos. La fama y el dinero nunca lo ha cambiado.

Respecto a Wrestlemania 36, una de las peleas que más se ha comentado fue el boneyard match entre AJ Styles y Undertaker, como también la que tuvo Jhon Cena contra Bray Wyatt. ¿Crees que ese tipo de luchas se va a llevar a cabo más adelante?

Si se da el boneyard match, perfecto. Pero si se lleva a cabo el desastre, que no fue lucha, como lo de Wyatt y Cena, entonces vamos a tener un problema. Fue el peor momento de intentarlo en un Wrestlemania. Me da pena por The Fiend, porque lo habían sacrificado contra Goldberg. Por el contrario, lo de Taker con Styles fue fenomenal. Más aún cuando te enteras que estuvieron a la intemperie en medio de esta pandemia.

¿Este tipo de modalidades no hace perder la esencia de la lucha libre?

No hay nada que pueda igualarse a un clásico de una pelea, donde dos personas se ven cara a cara frente a 70 000 personas. Creo que la lucha es espectáculo y entretenimiento deportivo. No tengo problema en la variación siempre y cuando se entienda que nunca se puede igualar la euforia de un público en vivo.

¿Le dio la ligera impresión que intentaron humanizar a The Undertaker en su feudo con AJ Styles? Nunca antes se había visto que un luchador lo llame a él por su verdadero nombre (Mark) y que mencione a su esposa.

Creo que se intentó una vez, pero no recuerdo si fue con Diamond Dallas Page cuando estuvo detrás de la exesposa de Taker, Sara. Estuve en contra que entre con la motocicleta con su antiguo personaje, pero entiendo que no era Undertaker, sino Mark Callaway. Uno tiene que respetar la parte creativa, más aún que se sacrificó con este tipo de pelea, donde no hubo dobles.

¿Por qué siente que los creativos han fallado en la WWE?

Hay un buen tiempo donde la percepción de la compañía está basada en el éxito de los billones de dólares. Ellos prácticamente dominan el mundo luchístico. El monstruo de la WWE es tan exitoso que se ha convertido en su propio adversario. Hay gente, que son creativos de Hollywood, de series, comedias y demás; que han sostenido éxitos, pero que de lucha no saben ni papa. Cuando uno es una mente creativa y cuando estás en medio de una dictadura de ideas, prácticamente estás dando un giro a un producto que la gente no quiere ver. A pesar que se televisó Wrestlemania, y todos estaban en sus casas, no llegaron ni a los 2 millones.

Usted señaló que formó parte del proceso creativo en la WWE, ¿cómo fue ese proceso de ver a Vince junto con los demás creativos reunidos y cómo ha ido cambiando en el tiempo?

Teníamos como asistentes a Stephanie y Shane McMahon cuando no estaban en la universidad. Pero toda la maquinaria creativa era Vince, Bruce Prichard, Pat Patterson, Gerald Brisco y yo. Trabajábamos desde las 7 a. m. hasta la hora que Vince terminaba. Nos reuníamos en una de sus mansiones y podían pasar muchas horas. A veces acababa a la 1 a. m. Fue un honor trabajar con uno de los hombres con más energía que han tenido, Vince McMahon. Es una maquinaria de hacer dinero y que estaba dispuesto a arriesgar su cuerpo por el negocio.

Me comentaba del manejo creativo y de los personajes, y una de los que andan detrás de ello es Triple H, ¿sentía que ya estaba preparado para el cargo?

Creo que es un buen líder, pero la gente no entiende que su bebé de él, NXT, está vivo porque WWE lo ha financiado. Fuera de los NXT TakeOver, las asistencias de sus eventos son, entre 800 y 900 personas. Esto significa que no están tan fuertes como ellos creen y la mayoría no conoce quiénes son. Creo que, si le sueltan el mando de la WWE a Triple H, tendríamos un problema mayor, porque cuando te sueltan este monstruo, hay mucha presión psicológica. La gente no entiende lo increíble que es manejar la WWE.

La otra vez publicó que Carlos Cabrera tuvo un momento histórico en WWE cuando hizo 26 apariciones seguidas en Wrestlemania, ¿cuál crees que ha sido la clave para tener tanta química entre ambos?

La vida me ha enseñado a valorar a un amigo de verdad. Primero fui productor de Carlos, luego trabamos como comentaristas y nació esa química por un amor verdadero. Si le preguntas a su esposa, nosotros tenemos como un romance. Soy su pastor, consejero, mi hermano y nos abrazamos. Yo lo amo como si hubiéramos nacido del mismo vientre. Sus hijos son como si fueran los míos. Ese hombre ha llorado conmigo y cuando Diana (su esposa) se fue, su abrazo me ayudó. La química nació, porque nos conocíamos tanto que aprendimos a amar esto.

Hugo Savinovich y Carlos Cabrera han sido la dupla de comentaristas en español en WWE por varios años. (Fuente: Facebook)

Así como también tiene una buena relación con Carlos, suele tener una buena relación con varias figuras de las WWE.

La mayoría de los luchadores me respetan si es que los encuentro en un aeropuerto. Tengo muchas noticias de la WWE, pero opto por no sacarlas, porque no es lo que le conviene al negocio.

¿Y con qué superestrellas sueles hablar más?

Con muchos de ellos, pero me mantengo callado, porque de ahí podría haber rumores. Tengo muchas exclusivas y no puedo decir sus nombres.

La gente sigue esperanzada en ver a Undertaker vs Sting, pero lo curioso es que a ambos no tienen fotos o videos juntos. ¿Sabe cómo es la relación entre ambos?

Han hablado unas cuantas veces. Creo que Taker no estuvo interesado en la lucha y a Sting lo conozco desde que era un jovencito, antes de convertirse en una estrella. Él también es pastor y Dios lo ha cambiado. Después de la lucha entre Undertaker y AJ Styles, creo que hay la licencia para que se pueda dar la lucha entre ambos para que los fans estén satisfechos.

Poco se conoce de lo que pasó al final de Over The Edge de 1999, cuando muere Owen Hart, y tanto Carlos como usted se quedaron en shock.

Cuando hablo de lo que pasó esa noche, todavía hoy, mi corazón se entristece. Este muchacho se había convertido en mejor luchador que Bret Hart y estaba brillando. Ese desgarrador momento se llevó a alguien que pudo haber construido varios clásicos. Cuando terminó el último combate fue como si hubiera explotado una bomba nuclear. Vince, Stephanie, Shane, productores y luchadores estuvieron llorando como niños. En el hotel nadie hablaba y éramos como zombis. Cuando llevé a Bret Hart a una cartelera en tributo a él en Puerto Rico en el 2019, me dio un abrazo y me comentó que aún no lo ha superado.

Cuando se te comunica el despido de la WWE, brindaste pocos detalles.

La razón es muy sencilla: cuando un empleado termina su contrato, sale una publicación donde dice que la WWE le desea lo mejor a la persona despedida. En mi caso, nunca aparecí. Vince dijo que no se hable de Hugo Savinovich y no he aparecido en ninguna sección. Pero oro todos los días por la familia McMahon, porque siguen siendo gente que yo quiero. Fue un golpe fuerte y extraño no estar con ellos, pero no me gusta entrar en detalles.

¿Estarías de acuerdo con una posible exaltación al Salón de la Fama de la WWE?

No tendría problemas de aceptar una oferta con ellos. Las puertas están abiertas y en caso haya un arreglo, a ellos no les gustaría que siga grabando videos con Lucha Libre Online, porque no es algo que Vince me permitiría hacer. Y esta es una de las razones por las cuales me mantengo independiente.

¿Te decepcionarías si es que no se llega a dar?

No, porque mi carrera me ha dado el premio más grande y es la oportunidad de hacer lucha en Perú, Ecuador, Chile y Puerto Rico. Fue mejor cartelera que la WWE. He tenido la oportunidad de narrar y formar parte de eventos más grande que la WWE, en cuanto a calidad luchística. Si se llega a dar, en buena hora, pero no es algo como decir: ‘¡Guau!’.

¿Qué pasó con Imperio Lucha Libre? Con la pandemia del coronavirus, ¿está latente la opción de volver?

El problema es que esto es costoso. En caso regrese, tendrá que ser con televisión semanal para levantar el producto. Hay un interés grande de hacerlo y el coronavirus detuvo los planes. Eso fue lo último que conversé con Juan Victor Saénz. Perú es una buena plaza de lucha, quizá limitado por los sitios. Todo es cuestión de tener el producto correcto.

¿Consideras que el público peruano es difícil? Porque suelen ser atraídos más por las figuras de la WWE.

Hay que enseñarles a respaldar lo suyo y que los promotores locales construyan un buen producto para que la gente lo respalde. Si uno los educa correctamente, tú puedes triunfar. Lo demostré en Perú, Ecuador, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos.