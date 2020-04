El director técnico argentino César Luis Menotti se mostró en contra del regreso del fútbol a puertas cerradas. El estratega manifestó que “el fútbol le pertenece a la gente” y comparó ver un partido sin público con un concierto de Chabuca Granda en un coliseo vacío.

“El fútbol le pertenece a la gente, no al mundo de los negocios, y la que está mal es la gente. No soportaría yo un partido sin público, el que sostiene el fútbol son los espectadores. Un partido de fútbol sin público es como ver a Chabuca Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”, manifestó Menotti en entrevista con Radio Ovación.

Esta no es la primera vez que Menotti expresa su admiración por la fallecida cantautora peruana Chabuca Granda. La admiración que siente el técnico campeón del mundo por la autora de ‘La Flor de la Canela’ se pone de manifiesto casi todas las veces que habla con la prensa peruana.

Sobre la propagación del coronavirus en el mundo, Menotti señaló que esta es una batalla que se debe librar en el campo de la ciencia y que la labor de la ciudadanía se debe limitar a acatar las órdenes de las autoridades.

“Esperamos poder organizar bien la tristeza para después organizar la alegría y esperemos que sea lo antes posible. Es una realidad que toca vivir. Los jugadores de este partido de la vida [son] los científicos. Si a mí me dicen que me quede encerrado, lo tengo que hacer, no tengo ninguna autoridad para debatirlo. Estos casos se debaten entre científicos”, sentenció.