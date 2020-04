Carlos Zambrano reveló que no fichó por Liverpool para pelear la baja con el Frankfurt [VIDEO]

Las entrevistas a través de Instagram son la sensación del momento y una de las cuentas que más activa ha estado es la de Alianza Lima. Carlos Zambrano es hincha confeso de los ‘blanquiazules’ y este lunes, 20 de abril, sostuvo una conversación con el club, en la que recordó su paso por las Bundesliga e hizo algunas revelaciones.

El jugador de la selección peruana dio a conocer que cuando defendía la camiseta del Eintracht Frankfurt su representante lo llamó y le dijo que el Liverpool de Inglaterra quería contratarlo. Sin embargo, el ‘káiser’ relató que le había prometido a su entonces entrenador que se quedaría toda la temporada para pelear por no descender a Segunda División.

PUEDES VER ‘Cuto’ Guadalupe revela que no habla con Jefferson Farfán desde hace 5 años

Zambrano contó que desde chico uno de sus sueños fue jugar en el conjunto británico; así como también ponerse la camiseta de Boca Juniors y del Sevilla, pero que no pudo cumplir el primero debido a su compromiso con el equipo alemán. Joel Matip, quien era su compañero en las ‘Águilas’, fue en su lugar.

“Estuve a casi nada de firmar por el Liverpool, yo estaba en Frankfurt, si yo decía que sí, me iba. Me llamó mi empresario y me dijo que estaba la opción, fue hace casi 4 o 5 años. Yo al final no fui, fue Matip. Yo no fui porque estábamos peleando la baja y una semana antes de que llegue lo del Liverpool hablé con el técnico de que había una posibilidad de que yo salga y él me pidió que me quede y le di mi palabra. Qué iba a pensar que iba a venir Liverpool”, señaló el central de 30 años.

Zambrano explicó que su gusto por estas escuadras viene porque le gusta exigirse más y afirmó que jugar en grandes como Barcelona o Bayern Munich es más fácil. Asimismo, dijo entre risas que sus compañeros del Frankfurt le recomendaron irse al Liverpool, y luego elogió a Jürgen Klopp.