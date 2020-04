Carlos Zambrano: “No estoy para hacer payasadas, no soy ‘calidoso’”

La tranquilidad que aporta Carlos Zambrano en la zaga de cualquier equipo en el que le toca estar es una de sus virtudes más destacadas. El defensa de Boca Juniors es conocido por su juego sobrio y firme en la marca, además de que muy pocas veces se complica cuando le toca iniciar las jugadas.

El central es consciente de ello, aunque prefirió no atribuirse tanto mérito. En conversación con el actor Jesús Alzamora durante una transmisión en vivo por Instagram para Alianza Lima, el ‘León’ reconoció sus limitaciones en el manejo del balón, razón por la que prefiere jugar de forma sencilla y concisa.

“No estoy para hacer payasadas, no soy ‘calidoso’. Yo trato de ir a la segura, para qué voy a arriesgar", afirmó Zambrano cuando su interlocutor estaba resaltando sus buenas cualidades.

Carlos Zambrano pudo jugar en Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, el defensor reveló que llegó a probarse en Alianza Lima, club del cual es hincha, pero que terminó decidiéndose por Cantolao por la amistad que tenía con sus compañeros del ‘Delfín’.

“Yo comencé en Cantolao a los 10 años, hasta los 16 que salí el extranjero. Creo que a los 12 o 13 me fui a probar a Alianza. Me dijeron que vaya, pasé muchas pruebas y llegué a la final en el mismo estadio de Matute. Lamentablemente, no tomé ese paso importante, pero por algo pasan las cosas. Me quedé en Cantolao y, en dos años, me fui al exterior”, recordó el ‘Káiser’.