Argentina: arquero juvenil se quitó la vida luego que Colón se desvinculara de él

El fútbol se viste de luto, una vez más. En esta oportunidad una trágica noticia sacudió a Santa Fe (Argentina) el día de ayer. Alexis Ferlini (19), jugador de las inferiores de Colón, se quitó la vida. Según reveló su padre, los motivos de su muerte están relacionadas con su desvinculación del club sabalero.

“Mi hijo Alexis Ferlini, el ‘Pulpo’, se quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo”, escribió el papá en su cuenta de Facebook.

El padre de Alexis Ferlini continuó explicando el terrible suceso: “No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase a nadie más estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser”.

“Ya está, no me lo van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida. Solo pido que mi hijo hoy donde esté, se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que algún día me iré para estar con él. Perdón gente, estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos”, finalizó Ferlini.