Roberto Ovelar: “Si no nos robaban, podíamos haber llegado a la final de la Libertadores en 2010”

Las transmisiones en vivo se han convertido en el pan de cada día de los futbolistas y medios de comunicación. A través de Instagram comparten anécdotas que vivieron en la cancha y fuera de ella, así como los sentimientos que los unen con algunos equipos. Roberto Ovelar, ex Alianza Lima, conversó con Los Renegrones.

El delantero militó en el cuadro de La Victoria entre 2009 y 2011, consiguiendo el subcampeonato en dos oportunidades, además de ser partícipe de la última gran campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El ‘Búfalo’ reveló que conversó con el director deportivo Víctor Marulanda y que le gustaría regresar a Perú.

PUEDES VER Alianza Lima propuso reducción de sueldo a futbolistas del primer equipo

“Le dije a Marulanda que estaba a disposición para volver a Alianza”, empezó diciendo Roberto Ovelar. Asimismo, añadió que anhela conseguir un logro importante en nuestro país. “Sería muy lindo, estoy con ganas de salir campeón ahí. Ojala pueda volver y si es a Alianza Lima, mejor”.

Tras ser consultado sobre si jugaría para el ‘compadre’ Universitario de Deportes, el delantero fue muy enfático en decir que no. “¿Jugar en la U? No, porque en Perú soy aliancista y espero jugar ahí antes que me retire”.

Por último, Roberto Ovelar cree que, de haber existido el VAR en 2010, no les iban a robar el partido en Chile. "Podíamos llegar tranquilamente a la final. Éramos un equipazo y estábamos muy bien. Teníamos jugadores en gran nivel como Aguirre y Fernández”.