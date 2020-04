Carlos Zambrano se recuperó de su lesión a las costillas y se encuentra entrenando con normalidad en su hogar, mientras respeta la cuarentena establecida por el Gobierno argentino. Es así que el defensor de Boca Juniors aceptó conversar con Jesús Alzamora a través del instagram de Alianza Lima, donde contó algunas anécdotas.

El defensor de la selección nacional empezó la entrevista hablando sobre sus inicios en la Academia Cantolao: “Me era más fácil entrenar en Cantolao porque yo vivía en el Callao, además que tenían muchas sedes”.

“Alianza entrenaba en La Victoria o El Salvador y, en ese momento, era muy complicado para mi familia llevarme hasta allá. Económicamente no teníamos nada, ni autos para poder ir”, agregó el ‘León’. Tras esto, Jesús le consultó si en algún momento de su juventud se puso la camiseta ‘blanquiazul’, a lo que respondió que sí.

“Yo comencé en Cantolao a los 10 años, hasta los 16 que me fui para el extranjero. Creo que a los 12 o 13 me fui a probar a Alianza. Me dijeron que vaya a probarme, pasé muchas pruebas y llegué a la final en el mismo estadio de Matute”, siguió comentando el ‘León’.

Mira aquí el video completo

Pese a que Carlos Zambrano tenía todo para quedarse en Alianza Lima, pesó la amistad que tenía con sus compañeros de Cantolao. “Lamentablemente, no tomé ese paso importante, pero por algo pasan las cosas. Me quedé ahí y, en dos años, me fui al exterior”, finalizó el defensa de Boca Juniors.