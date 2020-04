La semana pasada, la Comisión de Ética de Conmebol sancionó a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el caso de reventa de entradas durante las Eliminatorias Rusia 2018. El máximo ente del fútbol sudamericano lo multó con $5.000.

Como era de esperarse, Agustín Lozano dio su descargo. El presidente de la FPF conversó con el programa Fútbol como cancha de RPP, donde habló sobre la reanudación de la Liga 1 de Fútbol Profesional, los planes que tienen para llevar a cabo esto y la sanción emitida por la Conmebol.

“Como dije en su principio cuando se denunció, yo no tengo nada que ver en esto y no voy a asumir responsabilidad por otras personas”, expresó Agustín Lozano. El mandamás del fútbol peruano expresó que la Conmebol viene investigando este tema hace más de un año, sin embargo, dejó en claro que no le compete.

“Es un trato interno, fui comunicado y las multas asignadas se asumen de manera personal”, agregó. Con respecto a las campañas de concientización en contra de la reventa, Agustín Lozano asevera que las viene realizando personalmente. “Las charlas y capacitaciones ya las vengo haciendo, desde el primer día que se denunció este caso. No voy a apelar. No se me da ninguna responsabilidad y como presidente de la FPF he trabajado con transparencia”, finalizó.

Agustín Lozano sobre la reanudación de la Liga 1

En el mismo programa, el presidente de la FPF reveló la reanudación de la Liga 1 Fútbol Profesional. “No podemos hablar de ninguna manera de mayo ni junio. Julio podría ser un mes importante para empezar a evaluar con un protocolo hecho por la FPF, junto a las autoridades, con la ayuda de Conmebol y FIFA. Ahora no puedo señalar una fecha”.