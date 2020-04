Alexa Bliss reveló que la WWE le salvó vida: “No soy ajena a las enfermedades mentales”

WWE pasa por un momento muy complicado a causa del coronavirus. Todos los eventos y shows incluyendo WrestleMania 36 se vienen realizando sin público en el Performance Center de Orlando, Florida. Varias superestrellas se encuentran muy activas en las redes sociales y dando entrevistas a distintos medios como fue el caso de Alexa Bliss.

La excampeona de RAW conversó con la famosa revista Sports Illustrated y conversó de diversos temas relacionados a la lucha libre y también de la actualidad. Sin embargo, dejó de lado su personaje y sacó su lado más humano cuando habló sobre cómo la WWE le ayudó a superar las distintas enfermedades que padeció.

Alexa Bliss reveló en más de una ocasión que en el pasado sufrió anorexia, la cual casi la lleva a la muerte. Sin embargo, el ‘wrestling’ le cambió su vida y hoy en día es una de las luchadoras más laureadas de la historia de la WWE, pues ha sido campeona de las dos grandes marcas; así como campeona en parejas y ganadora de la segunda edición femenil del Money in the Bank.

Cualquiera pensaría que la ‘Diosa’ vive una vida de ensueño, pero en diálogo con el semanario deportivo contó que aún tiene pasajes de depresión y otros trastornos mentales a lo largo del año.

"Lo tomo día a día. Al tratar los trastornos alimentarios, la ansiedad y la depresión, no soy ajena a las enfermedades mentales. Cada cierto tiempo, enfrento un período de depresión realmente malo. Debes saber que no tienes que dejar que te supere. Una enfermedad mental puede dictar toda la vida de alguien. Me pongo en posición de estar a la vista del público, pero estoy haciendo lo que amo. He ido a terapia, he hecho todo lo que puedo para que mi mente esté sana", relató.

Bliss dio a conocer que prefiere siempre no mostrar su cuerpo y combatir con un polo puesto, pero que lo hace de manera inconsciente: “Hay algunas cosas que aún hago. Todavía uso mi camiseta cuando lucho. Uno, es para promover el mercadeo de la misma porque creo que es linda, y dos, porque siempre voy a ser esa persona cohibida. Pero no dejo que dicte mi vida como solía hacerlo”.

Sobre el coronavirus y cómo se conlleva en la WWE señaló: “Si podemos ayudar a las personas a escapar de la realidad por un par de minutos, entonces vale la pena. Es una situación muy desafortunada en este momento en el mundo, así que estoy tratando de mantener una actitud positiva. WWE está tomando todas las precauciones para asegurarse de que todos en nuestros shows estén seguros”.