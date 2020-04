Pedro Aquino sobre los jugadores peruanos: “Nos falta un poco más de disciplina”

Pedro Aquino tiene como objetivo formar parte de los equipos más importantes del mundo, pero considera que no es el único compatriota que tendría ese futuro.

En una reciente entrevista, el volante nacional dejó en claro que los elementos de selección peruana y el resto de futbolistas tienen las condiciones para jugar en el extranjero, pese a no haber nacido en una de las llamadas ‘cunas’ de estrellas.

"Un peruano como yo tranquilamente puede jugar al lado de los mejores del mundo. Quizá no tuvimos el privilegio de nacer en Brasil o Francia, pero tenemos nivel. Yo creo que sí podemos dar el salto a un equipo grande”, expresó el jugador Pedro Aquino.

Pedro Aquino se refiere al perfil del futbolista peruano.

En cuanto al perfil del jugador peruano, Aquino reconoció que el compromiso y disciplina son requisitos poco empleados en el fútbol, lo cual ayudaría en la mejoría del deporte rey nacional.

“Todo pasa por el profesionalismo, quizá el peruano no es como el europeo. Nos falta un poco más de disciplina y creernos un poco más. En muchos casos la disciplina no nos ha llegado y otros equipos nos ven como la ovejita negra”, enfatizó.

Por otro lado, el volante de la selección peruana relató una desconocida historia sobre un pase frustrado a un equipo de provincia.

“En el 2016 ya tenía todo listo para irme a Sport Huancayo, ya le había dicho a mi familia con gran tristeza que en Cristal no tenía oportunidad y me tenía que ir. Se frustró el pase porque mi representante pedía casa allá. No me fui y en un entrenamiento se lesionó Cazulo, el profesor Mariano me dijo que yo iba a jugar y ya no salí más”, sentenció.