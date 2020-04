Pizarro explicó que usó la palabra “milonga” para desmentir a Ricardo Gareca [VIDEO]

Después de casi un año de que ardiera la pradera por el ‘enfrentamiento’ entre Claudio Pizarro y el entrenador Ricardo Gareca, el delantero del Werder Bremen aclaró la razón de su polémica frase en redes sociales y la famosa palabra ‘milonga’.

El excapitán de la selección peruana detalló en una entrevista con Eddie Fleischman que el mensaje que dejó no fue un acto impulsivo, sino una aclaración a las palabras del estratega argentino por “no considerarse convocable” en la blanquirroja.

“Fue por un tema porque yo me excluía de la selección peruana, y yo nunca hice eso. Usé un término argentino, diciendo que eso no es cierto, nada más”, enfatizó el ‘Bombardero de los Andes’. Además, contó que desde aquel incidente no volvió a comunicarse con Ricardo Gareca ni con el resto de su comando.

“No. Nunca más tuve ninguna comunicación con alguien del cuerpo técnico. Cuando yo estuve en la selección tenía mucho contacto con el preparador físico, ahora con nadie”, sostuvo Claudio Pizarro.

Asimismo, reveló que en su carrera deportiva atravesó dos momentos difíciles. La partida de José Mourinho en el Chelsea y no integrar la selección peruana en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Y otro momento complicado fue lo del Mundial que ya todos lo saben, eso fue muy duro”, dijo.

"Cuando supe que no iba me fui lejos de todos, a China y a Tokio. Pero de alguna manera viene el sentimiento y siempre lo seguía, veía los partidos y vibraba con ellos”, sentenció ‘Piza’.