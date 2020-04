Era la final del Mundial Alemania 2006. Francia enfrentaba a Italia en un partido tenso donde muchos soñaban con ver levantar a Zinedine Zidane el trofeo de campeón para así cerrar de manera perfecta una carrera llena de éxitos. Sin embargo, ‘Zizou’ golpeó con la cabeza a Marco Materazzi y vio la tarjeta roja.

Un final inesperado. Esa acción marcó lo que quedó la carrera del exdefensa italiano, que contó por sus redes sociales lo que provocó la reacción de Zidane.

“Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”, explica Materazzi, que siente que no lo trataron bien tras ese día.

"Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate. Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos”, indicó.

Materazzi terminó siendo campeón con la selección italiana en aquel certamen, pero eso no le aseguró un gran recuerdo. Todavía esa acción lo persigue y marcó su carrera.