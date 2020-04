Diego Penny le responde a Jefferson Farfán: “Yo salí más veces campeón que tú”

Diego Penny salió a defenderse de los hilarantes calificativos que le puso Jefferson Farfán luego de contar que en las divisiones menores le había anotado varios goles al arquero. El golero de la San Martín no se guardó nada y aceptó que había sido víctima de la ‘Foquita’; sin embargo, le recordó que él campeonó más veces.

En la última transmisión vía Instagram junto a Paolo Guerrero, el delantero del Lokomotiv Moscú recordó los torneos que jugó con Alianza Lima en las divisiones menores y las veces que enfrentó a Sporting Cristal, equipo donde atajaba Penny. Según relata’, esos duelos terminaba goleando al guardameta.

PUEDES VER Pizarro confesó que Mourinho lo sedujo para ir al Chelsea a través de un mensaje

“A Diego Penny lo tuve de hijo en menores y mayores, siempre lo vacunaba, era una mazamorra, un mazamorrón”, contó entre risas el ’10′ de la selección peruana.

Por esa razón el golero salió a responderle al delantero. Líbero se puso en contacto y lo interrogó por ese suceso.

“(Jefferson) Farfán es el jugador que más goles me hizo en menores, eso no lo puedo negar. Pero lo que no cuenta es que en las inferiores yo gané más títulos que él. Cuando yo estaba en la categoría 84, Sporting Cristal campeonó 5 veces y Alianza Lima con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero apenas en una o dos oportunidades. Eso es algo que no quiere contar porque no le conviene”, expresó Penny.

PUEDES VER Pizarro explicó que usó la palabra “milonga” para desmentir a Ricardo Gareca

San Martín no le ha reducido los sueldos a sus jugadores

Por otro lado, el arquero ‘santo’ también confesó que el club no le había recortado el sueldo a ningún miembro del plantel por los rezagos del coronavirus.

“A nosotros no nos han reducido el sueldo y tampoco nos plantearon eso. Todavía hay posibilidades de retornar al campeonato. Los clubes que han reducido son aquellos irresponsables que toman el virus como excusa por su mala gestión. En San Martín estamos tranquilos”, sentenció.