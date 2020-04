Deportivo Binacional campeonó en el 2019 ante Alianza Lima en Matute. Uno de los futbolistas que más influenciaron en el título fue Aldair Rodríguez. El delantero aceptó una entrevista de más de 50 preguntas para revelar lo más profundo de su vida.

Un referente en el fútbol.

Jefferson Farfán.

¿Alguna vez estuviste cerca de fichar por Universitario o Sporting Cristal?

En Cristal estuve en menores. A nivel profesional no.

¿Tienes alguna cábala?

No.

Fuera del fútbol, ¿a quién admiras?

A mi papá.

Un técnico que te marcó.

¿Pueden ser dos? Roverano y Mosquera.

PUEDES VER Vinícius Jr. participó de transmisión en vivo entre Farfán y Guerrero con peculiar mensaje

¿Una decisión que te arrepientas?

Jugar muy pronto después de tener una lesión en la rodilla.

Si pudieras jugar en una cancha con cualquier futbolista, antiguo o actual, ¿a quién escoges?

César Cueto.

¿Irías a Universitario?

Sí.

¿La cancha más difícil?

La de Huancayo.

La cancha donde has hecho tus mejores partidos.

En el Briceño. La altura se siente, pero hay que dosificar energías. Si corres como loco, luego cuando recibes el balón no puedes manejarla.

¿A qué equipo te encanta ganarle en su casa?

Este año la victoria ante Vallejo. Tienen un gran equipo.

¿Títulos o hinchada?

Los títulos porque eso te trae la hinchada

¿De qué equipo eres hincha?

Sport Boys.

En tu mejor día, ¿a qué futbolista te pareces?

A Memphis Depay.

¿Él es rapero, tú cantas también?

Nada. Soy más malo cantando.

¿Tu principal virtud en una cancha es?

Estar siempre predispuesto a ayudar al compañero.

¿Y el mayor defecto?

Cuando me ahogo suelo caminar mucho.

¿En qué equipo del mundo te gustaría jugar?

En Sudamérica en Flamengo o Palmeiras. En Europa, el Atlético de Madrid.

Aparte del fútbol, ¿te gusta otro deporte?

El vóley.

Si no hubieras sido futbolista, ¿qué habrías sido?

Técnico de menores.

¿En un futuro te gustaría ser entrenador?

No, ahora que estoy en el fútbol ya no.

PUEDES VER Donny Neyra contó anécdotas con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en las menores

¿En qué trabajo crees que te hubiera ido pésimo?

De policía. No tengo mucha paciencia.

¿Cuál es tu mayor logro?

Levantar la copa en Matute con Binacional.

¿VAR sí o VAR no?

Sí, pero bien usado y muy dinámico. Que no se enfríe el partido.

¿Qué te llevó a ser futbolista?

Con el tiempo me fui formando.

Si pudieras cambiar una regla en el fútbol, ¿cuál sería?

Que no haya offside, me quedo al costado del arco.

¿Cuál es el mejor y peor consejo que has recibido?

El mejor consejo que sea perseverante y responsable. El peor que no me deje pisar la alfombra por los técnicos, que les hable de igual a igual.

Siempre hay que respetar las posiciones que tiene cada uno. Nosotros los futbolistas tenemos que saber que el técnico es nuestro jefe.

¿Tu mejor gol?

El segundo a Universitario en Juliaca el año pasado.

Si fueras el último ser humano en la tierra, ¿qué harías?

Me muero de depresión.

¿Un evento que te haya convertido en quién eres ahora?

La lesión que tuve en la rodilla. Casi dejo el fútbol.

Si pudieras cambiar tu nombre, ¿lo harías?

No. Estoy tranquilo.

¿Qué harías si supieras que vas a morir en una hora?

Le diría a mi mamá que me prepare mi arroz con pollo.

¿Cuál es tu mayor temor?

Dejar el fútbol.

¿Cuándo te sientes realmente vivo?

Cuando estoy con mi familia riéndome.

¿Escribirías un libro sobre tu vida?

No. No me llama la atención.

¿Cuál es la lección más difícil que has aprendido?

La puntualidad.

Si pudieras hacer una llamada de 20 segundos a ti mismo en cualquier momento de tu vida, presente o futuro, ¿a qué época llamarías y que dirías?

Me llamaría antes del partido en que me lesioné de la rodilla y me diría que no vaya tan fuerte a la jugada.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como una persona humilde.

¿Cuáles son las tres cosas que te gustaría lograr en esta vida?

Jugar en la selección peruana, en el exterior y tener tres hijos.

¿Tienes algún recuerdo que te llene los ojos de lágrimas?

Sí. Hay momentos tristes que me hacen derramar algunas lágrimas.

¿Qué te quita el sueño?

Jugar un mundial con la selección peruana.

¿Qué es lo más ilegal que has hecho?

Cuando era chibolo en Chincha, me metía en las chacras con mis primos y robaba frutas.

¿Cuál es la mentira que dices más a menudo?

No tengo sueño.

¿Quién te descubre siempre que mientes?

Mi mamá.

¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida?

Formar una familia y mantenerme hasta el último de mis días.

Si pudieras dar la vida por alguien, ¿por quién sería?

Por mi mamá.

¿Escuchas al corazón o al cerebro?

Muchas veces hago las cosas con el corazón.

Cuando estás de mal humor, ¿prefieres quedarte solo o que alguien te levante?

Me aíslo, prefiero estar solo.

¿Quién es la persona con la que puedes platicar durante horas sin aburrirte?

Con mis mejores amigos.

Si un genio te concediera 3 deseos, ¿qué pedirías?

Que se acabe la pobreza en el mundo, que desaparezcan las enfermedades mortales y vida eterna para las personas que amo.

¿Qué es lo más loco que has hecho? ¿Lo harías de nuevo?

Desaparecerme dos días cuando estaba chibolo. No lo haría de nuevo, ¿sabes cómo me pegaron?

Un 11 histórico.

Neuer en el arco. Maicon de lateral derecho. La defensa Puyol y Lucio. Roberto Carlos de lateral izquierdo. En el mediocampo Ronaldinho, Kanté, Zidane y Neymar. César Cueto de mediapunta y el comandante Cristiano Ronaldo. Esquema 4-4-1-1 con Ferguson de entrenador.

¿Y si los llevas a Juliaca?

Se mueren. Nosotros nos vacilamos con ellos.