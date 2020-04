Claudio Pizarro tuvo una extensa conversación con el periodista deportivo Eddie Fleischman a través de Instagram. El delantero del Werder Bremen se confesó y habló de todo, su paso por Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Europa y la selección peruana. De esto último contó que tuvo que viajar a China para no pensar en el Mundial Rusia 2018.

En primera instancia, Eddie le cuestionó sobre la famosa palabra “milonga” que dijo en su momento Claudio Pizarro. Tras esto, reveló que nunca se había excluido de la selección, además de no sostener una conversación con Ricardo Gareca. Por último, dijo que le dolió no haber participado en el Mundial.

Se le preguntó también cuál es el momento más difícil que le tocó vivir como deportista, a lo que Claudio Pizarro contó que fue el no viajar a Rusia con la ‘bicolor’. “Yo traté cuando ya sabía que no iba a ir, traté de distraerme lo que más podía, me fui a Asia, China, Tokio (Japón) a tratar de distraerme. Lejos de todo el mundo, pero el Mundial se vive en todo el mundo”, expresó el delantero.

Además, el exjugador de Alianza Lima agregó que, cuando no faltaba nada para que Perú debute con Dinamarca, no pudo evitar estar pegado al televisor para ver el encuentro. “Cuando ya estaba cerca Perú de jugar, viene el sentimiento y eso uno no puede evitarlo”, finalizó Claudio Pizarro en la conversación de Instagram.

