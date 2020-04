No es un secreto que Claudio Pizarro es el futbolista peruano más reconocido en el ámbito internacional. El delantero incaico lleva más de dos décadas en el fútbol europeo, región donde ha inmortalizado su nombre en clubes como el Werder Bremen y Bayern Múnich. Por ese motivo ha recibido varios halagos de personajes importantes ligados al balompié alemán.

En entrevista con Eddie Fleischman vía Instagram, el actual atacante de los ‘Lagartos verdes’ habló sobre el supuesto panorama en el que hubiera defendido la camiseta de la selección alemana.

El periodista deportivo le recordó lo que alguna vez dijo Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Múnich: “Si (Claudio Pizarro) hubiese sido alemán, habría jugado como centrodelantero de la selección alemana”. “¿Tú crees que es así?”, le consultó Fleischman.

“Bueno, si lo dicen ese tipo de personas seguramente me hubiera gustado. ‘Pep’ (Guardiola) siempre me decía ‘cómo no te agarre con 25 años, te hubiera hecho el mejor delantero del mundo’. Pues yo llego cuando tenía 33 al mando de ‘Pep’”, sostuvo el excapitán de la selección peruana.

Claudio Pizarro, leyenda de la Bundesliga

El experimentado goleador llegó a Alemania en 1999, cuando era muy joven. El Werder Bremen fue el club que le abrió las puertas del fútbol europeo y con el cual demostró estar a la altura del exigente fútbol ‘teutón’.

Pagó con goles su traspaso de Alianza Lima, y para el 2001 se enroló en el Bayern Múnich. Con lo ‘bávaros’ tocó el cielo al ganar una Champions League, y con el pasar de las temporadas escribió su nombre en la historia del club.