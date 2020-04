En más de una ocasión se ha tocado el posible retorno de Claudio Pizarro a Alianza Lima. Esto surgió en 2017 y, desde entonces, cada vez que se abre el mercado de fichajes el nombre del ‘Bombardero’ suena en tienda ‘blanquiazul’. Ahora, durante una transmisión en vivo, el delantero nacional volvió a aclarar la situación.

“Lo de Alianza siempre lo he dicho, es una posibilidad abierta, pero tampoco he dicho que voy a volver al club", empezó diciendo Claudio Pizarro ante la pregunta de Eddie Fleischman de si volvería a Perú para terminar su carrera futbolística en el conjunto ‘íntimo’.

PUEDES VER Donny Neyra contó anécdotas con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en las menores

Pese a que no afirmó que regresaría a Alianza Lima, recalcó que esta posibilidad sigue abierta. “Me gustaría porque no he salido campeón del fútbol peruano, pero no es algo que haya pasado por mi cabeza", agregó Claudio Pizarro durante su conversación con el periodista deportivo.

“Sería genial salir campeón del fútbol peruano, pero esa decisión conlleva a otras cosas, no solo la parte futbolística”, añadió el delantero del Werder Bremen. “La verdad que por ahora no quiero pensarlo, porque no es prioridad. Si hay la posibilidad en algún momento, analizaré la decisión”.

Por último, Claudio Pizarro señaló que pudo jugar con los ‘aliancistas', debido a que estuvo conversando con un grupo importante del club (Fondo Blanquiazul). Finalmente, las cosas no llegaron a buen puerto y el tema quedó en nada. Cabe resaltar que el atacante se encuentra entrenando en su casa por la para de la Bundesliga.

Mira aquí el video completo