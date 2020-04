Pizarro: “Lo de Cristiano es trabajado, pero lo de Messi es natural y es mejor jugador”

Una de las preguntas más comunes en una conversación entre personas que gustan del fútbol es sobre quién es mejor jugador, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. En ese sentido, Claudio Pizarro se animó a elegir a una de las dos estrellas del deporte rey en una entrevista vía Instagram.

Durante la charla con el periodista deportivo Eddie Fleischman, el ‘Bombardero de los Andes’ dejó a un lado sus comentarios sobre la selección peruana y Alianza Lima para referirse a dos de los futbolistas que prácticamente lo han ganado todo.

“Está de moda esto, ¿no? Porque lo he visto por todos lados. ¿Hay que decir uno? Wow, ¡qué difícil!”, empezó diciendo una de las leyendas del Werder Bremen y Bayern Múnich.

“A Cristiano Ronaldo le doy un poco más de crédito, porque trabaja duro para estar en el nivel que está. Lo de Messi es natural y creo que es mejor jugador”, afirmó Claudio Pizarro.

Por otro lado, el atacante de 41 años se refirió a la posibilidad de convertirse en embajador del Bayern Múnich una vez que se retire del fútbol profesional.

“Eso del Bayern no está decidido. Para mí es un halago y sería algo muy especial, pero más allá de eso, no hubo nada. Ya con el tiempo, siempre que esté en Múnich, voy a visitar al club, pero no hay nada concreto", aseveró Claudio Pizarro.