El día en que Holyfield y Foreman elevaron la vara del boxeo en ‘La Batalla de las Edades’

Un campeón de pesos pesados de 28 años, en su plenitud física, alto, musculoso y con un futuro brillante por delante se acerca al centro del ring para mirar cara a cara a su rival, un tipo grande, subido de peso, calvo, con un gesto serio en el rostro que parecía no evidenciar la importancia del momento que estaba protagonizando. Todos estaban preparados para una paliza, nadie para el espectáculo que sobrevino por 12 rounds.

La prensa llamó al encuentro entre Evander Holyfield, campeón WBA, WBC, IBF y título lineal, ante George Foreman, ‘La Batalla de las Edades’ y no les faltaba razón. Holyfield, con 28 años de edad, se perfilaba para entrar con letras doradas en la lista de los mejores pesos completos del mundo, mientras que Foreman, de 42 años, había vuelto hace poco de un hiato de 10 años.

El duelo se llevó a cabo un 19 de abril de 1991 en Nueva Jersey, luego de un inusual tiempo de promoción de la pelea en la que ninguno de los peleadores habló mal de su rival (salvo por el manager de Holyfield que intentó sin éxito voltear el favor del público hacia su cliente).

Todo se enfocó en el choque de estilos, modernidad vs. lo clásico, tecnología vs. tradición, estrategia vs. fuerza, dos representantes de dos generaciones distintas pero que aún mantenían el hambre de noqueo que tanto se extraña en estos tiempos.

Holyfield vs. Foreman

Tras el campanazo inicial, la velocidad y mejor estado físico de Holyfield se hizo evidente, Foreman avanzaba aguantando las combinaciones de un rival mucho más joven. Sin embargo, el morbo siempre estuvo en la capacidad noqueadora de Foreman, un pequeño error de Holyfield y un nuevo campeón del mundo se estaría coronando.

El combate mantuvo un inesperado buen ritmo, hasta que llegó el round 7. Ese asalto que aún se mantiene impregnado en la retina de los más nostálgicos fanáticos del boxeo y que engloba lo que debe ser una pelea de campeonato.

Holyfield le dio a Foreman con todo. El veterano boxeador retrocedía mientras absorbía verdaderos ‘bombazos’, hasta que el joven monarca falló un gancho de izquierda y le dio la oportunidad a ‘Big George’ de responder.

Ahora Foreman era el agresor, con una ráfaga de golpes que levantó al público de sus asientos y que puso a los apostadores al borde del colapso. En los últimos segundos del asalto, Holyfield regresó todo a la normalidad.

PUEDES VER Canelo Álvarez aún mantiene sus posibilidades de pelear en mayo

Los jueces dieron una puntuación de 116-111, 115-112 y 117-110 al obvio ganador y aún campeón, pero no hubo perdedores en este combate. Foreman demostró que aún en el ocaso de su carrera, podía plantarle combate a cualquiera; de hecho, tres años después se convertiría en el campeón mundial más longevo al vencer a Michael Moorer.

En el caso de Evander Holyfield, todo apuntaba a una pelea de ensueño contra Mike Tyson; no obstante, este choque tuvo que esperar unos 5 años para materializarse por partida doble y con un devenir más que polémico.