En tiempos de cuarentena, los futbolistas realizan transmisiones en Instagram para contar anécdotas y dar entrevistas. Esto se ha vuelto el ‘pan de cada día’ y en esta oportunidad, Marcio Valverde volante de Sport Huancayo, se confesó con Movistar Deportes.

El hábil volante del ‘Rojo matador’ no solo habló de cuando salió campeón en 2012 con Sporting Cristal, de la mano de Roberto Mosquera, sino también de los elogios que recibió de César Cueto y su deseo de jugar en un club como Alianza Lima.

“Yo estuve en el Sporting Cristal de Mosquera en el 2012. Jugábamos muy bien. Teníamos un plantel excelente. El entrenador me ponía de lateral derecho o izquierdo, en esa época no jugaba en el medio y no tenía mucha chance con tremendos jugadores que ocupaban esos puesto”, empezó Marcio Valverde para Movistar Deportes.

Además, respondió a las palabras del ‘Poeta de la zurda’ César Cueto: "Una vez leí que César Cueto habló de mí diciendo que le gustaría verme en esta selección peruana actual. Me sentí muy orgulloso saber que una leyenda del fútbol peruano me pida para representar a mi país”, contó.

Por último, el volante de Sport Huancayo dejó en claro que le gustaría jugar en el conjunto ‘blanquiazul’ por el ambiente que se vive en los camerinos. "Me gustaría jugar por Alianza Lima. El ambiente que se vive en ese club es algo que me atrae mucho”.