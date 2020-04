La broma de Arroé a Aguilar: “Hazme un préstamo que estoy sin plata”

Kluiverth Aguilar se habría convertido en la venta más cara de la historia del fútbol peruano. El lateral derecho de Alianza Lima fue comprado por el City Football Group por una millonaria cifra, que habría superado las de los traspasos de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, André Carrillo, entre otros.

La joya blanquiazul de 16 años estuvo en una videollamada con Jesús Alzamora a través de la cuenta oficial de Alianza Lima para contar más detalles de su fichaje al City.

Durante la conversación, Aguilar recibió una broma de Joazinho Arroé, su compañero en el club. “Kluiverth hazme un préstamo que estoy michigan (sin plata), firme”, le escribió mientras que Aguilar solo atinó a reírse: “Arroé, siempre molestando”, expresó.

Kluiverth Aguilar se mostró feliz y “súper motivado” por llegar a Europa a tan corta edad y reveló como se enteró del interés del Manchester City. “Estoy contento, con mucha responsabilidad, pensé ir a Europa a los 20 y no ahora”, explicó.

“Un día estaba en clase de Química y la profesora era muy disciplinada, no quería que nadie salga. En ese momento, me llamó el profesor Jaime Duarte y me las ingenié para ir al baño y escuché esa noticia (que el City tenía interés en él). Increíble”.

Relación con Jaime Duarte

Según Aguilar, su relación con Jaime Duarte nació en el Sudamericano sub-17 que se celebró en el Estadio San Marcos. “Él me había visto en Regatas, pero mi papa decidió ir por Cristal, un club grande. Apenas terminó mi contrato, Duarte me vio en el Sudamericano y desde ese momento hablamos todos los días”, explicó.