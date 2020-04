Jaime Duarte aclaró condiciones del traspaso de Kluiverth Aguilar: “El tema no era con Cristal"

El trabajo que Alianza Lima realiza con las categorías menores destacó tras el traspaso de Kluiverth Aguilar al Manchester City, en la considerada “operación más importante” del fútbol peruano en los últimos años.

Jaime Duarte, jefe de captación de menores del club blanquiazul, respondió en exclusiva al diario Líbero las condiciones en las que se concretó el pase del lateral de 17 años a la liga europea, lo cual no es habitual en el fútbol local.

“Menores es un área nueva en el Perú, ahora hay procedimientos y herramientas muy válidas como el Wyscout, pero hay un tema fundamental: No me voy a tirar flores, pero yo soy un hombre de fútbol y me voy a equivocar bastante, pero un poquito menos que otros”, inició Duarte.

La primera aclaración que hizo Jaime Duarte fue en referencia a la versión de Claudio Vivas sobre la supuesta deslealtad de Alianza Lima al contratar a Kluiverth Aguilar en el Sudamericano pese al “acuerdo” con Sporting Cristal.

Alianza Lima: Kluiverth Aguilar es la venta más cara en la historia del fútbol peruano

“A Kluiverth Aguilar no lo vimos en el Sudamericano Sub 17. Los que estamos en menores conocemos a todos los jugadores desde muy chiquitos y a él lo conocía desde el año 2015 porque me llamaba la atención cómo jugaba en el Regatas. Ojo, no crean que ahí solo los socios juegan. A él se le hacía muy fácil jugar ahí porque vivía cerca”, enfatizó.

Además, Jaime Duarte agregó: “Él firma con nosotros la primera semana de febrero del 2019 y el Sudamericano se realiza en la quincena de marzo. Era impresionante porque en los asientos preferenciales del estadio de San Marcos había un mar de scoutings de todo el mundo. Manchester City tiene una sede en Brasil y él había venido a Lima y le dice a uno de los más fuertes, creo que al brazo derecho de Guardiola, que tomen un avión al Perú para ver a un jugador de 15 años que era el menor de todos. A fines de enero se cerró todo luego de pasar exámenes médicos y debió ir a Inglaterra en febrero con todos los papeles listos, ahora está estudiando inglés”.

Asimismo, explicó la negociación que hizo la institución de La Victoria. “El tema no era entre Cristal y Alianza, era entre Regatas y Alianza. En noviembre del 2018 los padres deciden que formalice con nosotros porque Cristal nunca le hizo una oferta de contrato, solo envió un emisario a su casa para decirle que lo estaban esperando”.

En cuanto a Claudio Vivas, fue contundente al asegurar que el argentino despotricó contra el club íntimo sin conocer el tema y recibiendo órdenes, calificando la actitud del DT como “boba”.

“No me gusta ser mediático con temas de confrontamientos, pero sí me dolió porque habló de Alianza Lima. En ese momento sentí impotencia, pero yo no era la persona adecuada para llamarle la atención. Si él habla mal de Boca o River, en Argentina lo matan, acá no. Él (Vivas) recibió ordenes y fue utilizado porque no conoce lo que es menores, lo hicieron pasar como un bobo. Kluiverth Aguilar, en febrero del 2019, ya había firmado por intermedio de su padre, y todo ya estaba finiquitado en noviembre del 2018. Yo jamás convencería a un chico sabiendo que pertenece a un club, Kluiverth era de Regatas, jamás perteneció a Cristal, entonces fue mentira que en pleno Sudamericano lo hayamos llevado", finalizó.