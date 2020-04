Gregorio Pérez: “Nadie nos habló sobre posible reducción de haberes”

La paralización de la Liga 1 Movistar 2020 ha generado problemas económicos en los clubes profesionales, pues más de un jugador señaló que su directiva busca llegar a un acuerdo con el plantel para la reducción de sueldo. Sin embargo, otra sería la realidad de Universitario, ya que Gregorio Pérez aseguró que la institución crema no ha tocado este tema con el equipo.

“Nosotros somos conscientes de que hay una gran preocupación en el club, pero no tengo información sobre el tema de la reducción de haberes, no me lo han manifestado y tampoco a ninguno de los futbolistas con los que tengo contacto una vez por semana”, sostuvo el técnico uruguayo a UCI Deportes.

Gregorio Pérez, quien se encuentra en su país cumpliendo la cuarentena, confesó que está en constante comunicación con la nueva administración de Carlos Moreno, la misma que ha cumplido con el pago de los últimos meses.

“Nosotros nos comunicamos con la nueva administración, aunque no conozco personalmente a ninguna de las personas. Hay una comunicación con el señor Francisco Gonzales, quien es uno de los intermediarios de cumplir con los haberes que han correspondido en estos meses y lo han hecho con mucha puntualidad. No puedo decir más sobre el tema porque estamos en una situación que todo el mundo conoce, en donde nosotros fuimos contratados por la otra administración y ahí hay o existió un problema que es ajeno a todo lo nuestro”, agregó.

Pérez también habló sobre el diálogo que tiene con el plantel, pues pese al aislamiento social, los jugadores de Universitario continúan entrenando esperando la reanudación del torneo.

“Trato de tener comunicación con los jugadores, pero no vulnerar su intimidad. Me preocupo por saber cómo están ellos, sus familias, cómo están pasando el día a día y lógico sale el comentario de los trabajos que les ha pasado el profesor Daniel Curbello”, finalizó.