UFC no obligará a peleadores a combatir si no se sienten seguros

Dana White, presidente de la UFC, pasó parte de la tarde del viernes respondiendo preguntas de miembros del roster de peleadores de la compañía. White hizo un tiempo en su agenda para escuchar a sus atletas en medio de la pandemia de coronavirus durante aproximadamente 25 minutos. Después de una declaración inicial, White contestó preguntas escritas. Estos son algunos de los temas que se discutieron:

Los luchadores no tienen que pelear si no se sienten seguros

En numerosos puntos a lo largo de la llamada, White repitió un dato similar: si los combatientes no se sienten cómodos peleando durante la pandemia, no hay presión, no importa la razón.

Las locaciones son secretas.

White no estaba dispuesto a revelar ningún detalle sobre la ubicación del próximo evento de UFC, o su propuesta “Fight Island”.

Reunión con el gobernador de Nevada.

White dijo que no está seguro de cuándo regresarán las peleas en Nevada. Sin embargo, dejó en claro que una de sus principales prioridades es lograr que el UFC Performance Institute y el UFC Apex (instalaciones para los peleadores cuando hay eventos en Las Vegas) vuelvan a funcionar. White dijo que se reunirá con el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, para discutir opciones.

Los luchadores que tuvieron peleas que fueron canceladas serán programados primero

Como resultado de los eventos cancelados en Londres, Ohio, Oregon y Nueva York, White dijo que los luchadores que perdieron sus peleas será considerados primero para las reprogramaciones.

Si alguien la está pasando mal, comuníquese

En un momento de la llamada, White hizo una pausa para preguntar si los luchadores y sus familias estaban sanos. La respuesta fue casi unánime al decir que se encontraban bien. Los peleadores deberían comunicarse si se encuentran con problemas en medio de la pandemia para recibir ayuda.

No habrán peleas ‘catchweight’

White dijo que, aunque consideró permitir peleas 'catchweight' (peso acordado que no entra en las divisiones oficiales) debido a los recursos limitados de los peleadores, no le gusta la idea.

La falta de acceso de los ‘corner men’ podría provocar que los luchadores tomen decisiones difíciles

White dijo que la cantidad de personas que se permitirán en los eventos aún es incierta. El UFC probablemente tendrá que limitar la cantidad de acompañantes a los peleadores, por lo que se tendrán que tomar decisiones difíciles en torno a las restricciones de gente que viajará con ellos.

Entre las otras medidas informadas por White está que los peleadores estadounidenses podrían pelear en “Fight Island”. La “Semana Internacional de Lucha” en Las Vegas en julio es dudosa.

A la vez, el personal médico y los hospitales estarán disponibles para cada evento. Asimismo, uno de los objetivos es tener peleas todos los sábados a partir del 9 de mayo.