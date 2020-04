El aplazamiento de Tokio 2020 ha permitido que muchos atletas tengan más tiempo para prepararse y llegar en mejor nivel. Ariana Orrego, ya clasificada a los JJ. OO., coincide con esto; sin embargo, entrenar en cuarentena, sin los implementos propios de la gimnasia artística, resulta en un verdadero inconveniente.

En entrevista exclusiva con La República, Ariana nos deja en claro que, pese a que no se sabe cuando terminará el confinamiento, su sueño de brillar en su segundo certamen olímpico no se ve mermado por las dificultades.

¿Cómo te tomó la noticia del aplazamiento de los JJ. OO.?

En el fondo sabíamos que iba a pasar porque nadie estaba entrenando y todos estamos en cuarentena. En estos momento la salud es lo primero, creo que fue la mejor decisión. Además, ahora sí voy a prepararme como quiero y llegar en mejor nivel a Tokio.

PUEDES VER Ariana Orrego logró clasificar a Tokio 2020

¿Cuál era tu plan original antes que se ordene la cuarentena?

Yo estaba en Perú desde antes de navidad. Me iba a quedar hasta el 19 de abril. De ahí regresaba a Estados Unidos a entrenar dos o tres semanas. Después me iba a competir a Bulgaria. Regresaba a Estados Unidos a entrenar un mes más. De ahí iba a España y luego a Holanda. Finalmente, volvía a Perú para partir a Tokio con la delegación peruana (sic).

¿Alguna vez habías parado por tanto tiempo?

Nunca había dejado de entrenar tanto tiempo, creo que lo máximo ha sido una semana cuando nos dieron vacaciones, pero nunca dejé de entrenar gimnasia. En mi casa estoy haciendo todo lo que pueda.

¿En qué consiste tu entrenamiento en casa?

Bastante estiramiento, flexibilidad, cardio, saltar soga, fortalecimiento de piernas, brazos y abdomen. Hago elementos básicos de gimnasia porque obviamente no podemos hacer las acrobacias difíciles que hacemos en el gimnasio porque son peligrosas. Hago aspa de molino, arcos atrás, todo lo que pueda hacer en mi casa sin lesionarme porque no tenemos colchonetas ni entrenador, tengo que tener cuidado.

PUEDES VER Simone Biles se convierte en la más ganadora en la historia de la gimnasia

¿Cómo has hecho con tus estudios en Estados Unidos?

Este ciclo yo lo había dejado para prepararme bien sin preocuparme por los estudios. Iba a retomar la universidad después de Tokio en agosto, pero en estos momentos no estoy estudiando; igual volveré en agosto si se resuelve todo esto y llevaré las dos cosas a la vez, porque tampoco quiero descuidar los estudios.

¿Tú y tu equipo ya tienen un plan para cuando termine la cuarentena?

El plan no esta 100 % seguro, pero me quedaré en Perú hasta que la cuarentena acabe y una vez que abran las fronteras volver a Estados Unidos. Estamos esperando, igual ya tenemos ideas de qué hacer. Mis entrenadores me han mandado un plan de lo que tengo que hacer en mi casa. Pero todavía no tenemos decidido de las competencias en las que voy a participar o cómo se van a dar los entrenamientos cuando vuelva a Estados Unidos.

Además de entrenar, ¿qué otras cosas haces durante la cuarentena?

Me gusta pasar tiempo con mi familia, yo vivo en Estados Unidos y casi nunca estoy con ellos. También veo películas, series, jugamos juegos de mesa. A veces, entrenamos todos juntos y es muy divertido.

¿Qué es lo que más extrañas de poder salir?

Ir a los entrenamientos, la rutina constante de entrenamientos es lo que más extraño.

¿Cuál es el objetivo principal para Tokio 2020?

Estar entre las mejores 24 del certamen y clasificar al All Around final.

¿Te animaste a hacer el Simone Biles Challenge?

Sí, lo hice, me costó pero lo logré, es difícil porque el pantalón se atraca y solo puedes usar los dedos de los pies. Me tomó como una hora hacerlo. Le extendí el reto a mis compañeros algunos lo hicieron, otros no.

¿Has conversado con tus compañeras? ¿Cómo les va a ellas?

Mis compañeras que están en su casa están igual que yo haciendo mucho trabajo físico. Las que están en el albergue de la Videna han logrado sacar un par de aparatos y colchonetas para hacer un poco más de gimnasia, igual no pueden hacer mucho

¿Qué mensaje le dejas a policías, doctores y personal que trabaja para combatir el virus?

Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen, gracias a ellos podremos salir de esta. Que se cuiden porque son las personas que nos van a proteger en estos tiempos.