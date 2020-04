Juan Reynoso se refirió sobre la posibilidad de llegar a la selección peruana

Juan Reynoso es uno de los nombres voceados para llegar a la selección peruana como cabeza del comando técnico —en un futuro— o como integrante del cuerpo de trabajo de Ricardo Gareca. ¿Qué dijo al respecto el DT de Puebla?

El exfutbolista aseguró que se encuentra gratamente sorprendido por ser tomado en cuenta, sin embargo, considera que las decisiones deben realizarse con calma y oportunamente.

“Es un halago que piensen en uno, pero también una responsabilidad mayor. La vida me ha premiado siempre en poder ir quemando mis etapas. Cuando han llegado ofertas que te mueven el piso he podido tener la calma de decidir si me conviene o no”, enfatizó el popular ‘Cabezón’ a Gol Perú.

¿Juan Reynoso llegará a la selección peruana?

Juan Reynoso tiene en claro que llegará el día en el que deberá dirigir a la selección peruana. "Espero que cuando se dé el tema, que creo que algún día se va a dar, me encuentre más maduro y con más herramientas”, sostuvo.

En cuanto a Ricardo Gareca, destacó el trabajo del argentino y la evolución del equipo nacional pese a las limitaciones y problemas que hay en el deporte local.

“Tiene un gran mérito". “Le ha puesto su sello a la selección peruana en cinco años continuos de regularidad y plasmar un proyecto. El fútbol peruano está muy lejos del internacional, a un técnico le cuesta”, declaró Juan Reynoso.