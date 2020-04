Los delanteros de la selección peruana Jefferson Farfán y Paolo Guerrero volvieron a ser tendencia en redes sociales gracias a un nuevo en vivo de Instagram. Al inicio del video Beto Da Silva, jugador de Alianza Lima entró al chat para molestarlos, sin embargo terminaron burlándose de él.

A los pocos segundos de iniciado el en vivo entre Farfán y Guerrero, Beto Da Silva se hizo presente en los comentarios para jugarles una broma. El ‘Depredador’ respondió rápidamente: “Anda a entrenar Beto”.

PUEDES VER Conmebol anuncia nueva fecha para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022

Jefferson Farfán no se quedó atrás y le dijo: “Haz algo mano”. Beto Da Silva no tuvo otra opción que reírse y no volver a molestarlos. Actualmente ‘Bebeto’ milita en Alianza Lima, mismo club de donde salieron ‘La Foquita’ y Paolo Guerrero.

Minutos después Paolo Guerrero se refirió a los delanteros que tendrán que tomar su lugar y el de Jefferson Farfán en la selección peruana. “Con la camiseta de la selección no juega cualquiera. Ruidiaz y Beto Da Silva están preparándose", aseguró el ‘Depredador’.

"Y ahora hay varios chicos como Olivares, Jean Deza. Tienen que saber que la camiseta no es para cualquiera. Ellos tienen que dar más de lo que dan en sus equipos. No necesitan goles, tienen que matarse por la selección”, sostuvo Paolo Guerrero.

‘El Depredador’ contó que hoy hay grandes jugadores en la selección peruana que han demostrado tener buena capacidad. "Hay varios delanteros que cuando no estemos van a hacerlo bien. Cuando lleguen a la selección tienen que cargar con la responsabilidad, concluyó Paolo Guerrero.