¡Ni FIFA, ni PES! Paolo Guerrero revela el juego con el que pasa la cuarentena [VIDEO]

Las transmisiones en vivo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se han convertido en material indispensable de entretenimiento para todos sus aficionados durante la cuarentena. Sin embargo, ellos han encontrado una forma más de matar el tiempo libre: los videojuegos.

Paolo Guerrero reveló cuál es su juego favorito. Distinto a lo que cualquiera pueda pensar, el '9′ de la selección peruana mostró mucha emoción al hablar de un juego que no es de fútbol. Se trata de PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds) un juego en el que el personaje elegido debe eliminar a sus enemigos con una serie de armas de guerra.

“Juego mucho PUBG, en el celular, ese de las guerritas, sí me has visto. Tú me dices “eres medio baboso” cuando me ves jugar, tú me has dicho, es que yo me concentro. Free Fire (otro juego similar) no me gusta mucho, PUBG es más real”, indicó el ‘Depredador’.

¿Y los juegos de fútbol? Paolo Guerrero también sorprendió al señalar que se ha convertido en un experto jugador de FIFA 2020, por sobre PES, juego que precisamente tiene los derechos de su nombre e imagen.

“¿Tú juegas FIFA?, yo estaba jugando hace un rato con mis patas, es chévere. Cuando estoy en competencia no juego, pero ahora en cuarentena se me ha dado por jugar. Tengo un grupo de amigos que son gamers”, señaló.

Jefferson Farfán, por su parte, admitió que no le gustan ese tipo de juegos pero que los conoce porque sus hijos son “viciosos de eso”. “Yo juego Mario Bros”, sentenció el atacante del Lokomotiv.