La historia desconocida de la cicatriz de Paolo Guerrero generada por un perro

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se juntaron en una segunda transmisión por Instagram para seguir contando anécdotas desconocidas de sus inicios en el fútbol. Durante casi dos horas, los ‘compadres’ hicieron reír a más de 40 mil seguidores con el propósito de hacer más llevadera esta cuarentena por el coronavirus.

Después de hablar sobre sus gustos por los caballos, el capitán de la selección peruana se animó a revelar una historia de su infancia. “Esta no la sabe nadie. Tú sabes que me mordió un perro en el labio. Yo quería bailar la Lambada”, le contó Guerrero a Farfán y acercó la cámara para que vean la cicatriz ante la sorpresa de Farfán. “Anda, no te creo. Ah, te querías meterle tu Lambadita”, replicó ‘La Foquita’.

“Yo tenía 7 años y mi primo tenía un perro, lo veía bailar con él la Lambada. Compadre, el perro estaba comiendo y yo quise hacer esa gracia. Lo único que recuerdo es que mordió el labio y me samaqueó, me sacó sangre. Me llevaron como Túpac Amaru, con los brazos abiertos, a la asistencia que quedaba a cinco cuadras de mi casa”, siguió.

“La gente desesperada, ‘¿quién es, quién es? Es el Damián, para haciendo tonterías’ decían los vecinos. Así me pusieron de chiquito. Yo era un gato techero, a veces la pelota se caía a la casa del vecino y yo era el que me trepaba o rompía las lunas. Y me quedé con esa chapa. Chupa dedo también me decían”, concluyó.