El acuerdo entre Mike Ashley, dueño del Newcastle, y el Fondo de Inversión Publica de Arabia Saudí liderado por el principe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, por 300 millones de euros, solo espera ser aprobado por la Premier League para que oficialice el traspaso. Sin embargo al conocerse las cantidades y el acuerdo, Amnistía Internacional ha protestado por el ingreso de los gobernantes saudíes al máximo torneo del fútbol inglés.

Para el jefe de campañas de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Felix Jakens, Arabia Saudita “esta usando el prestigio de la Premier League como instrumento de relaciones publicas y así desviar la atención de las continuas violaciones a los derechos humanos que suceden en reino saudí”

Jakens añadió que con la crisis del coronavirus es muy probable que no se ponga tanta atención al acuerdo y que no reciba los controles de rigor necesarios para el traspaso de propiedades en el fútbol inglés. Además, indicó que el sobre el príncipe heredero saudí hay varias acusaciones sobre represión y violación de los derechos humanos: “varios activistas han sido encarcelados por orden de bin Salman, en especial quienes luchan por el derecho de las mujeres” señaló.

“A nosotros no nos corresponde decidir quien es el dueño de Newcastle, la Premier League querrá revisar si los nuevos dueños cumplen con los estándares del campeonato. Todas las empresas deben tener cuidado y no ser cómplices de violaciones a los derechos humanos, el fútbol no debe ser diferente al resto”, añadió el miembro de Amnistía Internacional.

Finalmente pidió a todo el entorno del Newscatle, empleados del club y fanáticos, que se familiaricen con la situación de Arabia Saudí en cuanto a derechos humanos se refiere y que se pronuncien al respecto.

Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita ha sido señalado por instigar al crimen del periodista Jamal Khashoggi, el 2 de octubre del 2018. Khashoggi era un fuerte crítico del régimen saudí, en especial del príncipe bin Salman, quien ha ordenado represiones a distintas manifestaciones por la libertad civil en el reino árabe, siendo la más notoria y reciente el encarcelamiento y juicio de Loujain al Hathloul, activista por los derechos de la mujer.