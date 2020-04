Paolo Hurtado realizó una transmisión en directo a través de Instagram, poco tiempo después de que se diera a conocer el fichaje de Kluiverth Aguilar por el Manchester City. En esta entrevista estaba contando algunas anécdotas de su vida deportiva y privada, pero también se animó a opinar acerca de la histórica venta de Alianza Lima.

El popular ‘Caballito’ es un hincha confeso del conjunto ‘blanquiazul’ y reiteró sus deseos de volver a ponerse la camiseta en Matute y obtener algún título. Sin embargo, contó que la situación actual del club es diferente a la que él vivió y comparó su caso con el del juvenil recientemente vendido a la Premier League.

Paolo Hurtado tuvo que dejar Alianza Lima a causa de los problemas económicos del equipo; emigró al fútbol portugués, al Pacos Ferreira, e indicó que su salida fue muy polémica porque la directiva de esa época le debía bastante dinero y no le pagaron, pero tomó la decisión de marcharse por el bienestar familiar.

“Estuve viendo las noticias y vi que Kluiverth Aguilar se va al Manchester City, eso es importante para el fútbol peruano. Yo salí libre de Alianza porque hubo un problema y me debían como 20 meses. En ese tiempo la pasábamos mal, yo recién estaba saliendo, era el sustento de la familia y tenía 20 años”, manifestó el futbolista del Konyaspor de Turquía.

“Fue una decisión muy difícil. Cuando ya me estaban debiendo tres o cuatro meses yo ya pensaba en cómo iba a ser mi situación porque cuando uno es la cabeza de la familia siempre tiene que tomar decisiones. Por Alianza decidí esperar más tiempo para no perjudicar al club, pero seguían pasando los meses y no me pagaban”, agregó Hurtado a Jesús Alzamora.